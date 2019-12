Joey Roulette/Reuters O Cimon 2 é um droide esférico com microfones, câmeras e uma enorme quantidade de software

Um robô inteligente equipado com detectores de voz sensíveis às emoções foi enviado para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em lançamento da Flórida na quinta-feira, 6, tornando-se o primeiro robô em órbita com uso de inteligência artificial específica.

O Crew Interactive Mobile Companion 2, ou Cimon 2, é um droide esférico com microfones, câmeras e uma enorme quantidade de software que permite o reconhecimento de emoções. Enviado em uma carga com 2,5 toneladas de suprimentos e experimentos, o robô foi enviado ao espaço pelo foguete Falcon 9, da Space X.

“O objetivo geral é criar um companheiro real para os astronautas”, disse Matthias Biniok, arquiteto-chefe do CIMON 2, à Reuters. "Ele está tentando entender se o astronauta está triste, ele está com raiva, alegre e assim por diante".

Com base em algoritmos criados pela gigante de tecnologia da informação IBM e de sua primeira versão, o Cimon 1, o robô será mais sociável com os membros da tripulação. Ele testará tecnologias que podem ser cruciais para futuras missões tripuladas no espaço, onde o isolamento e a falta de comunicação com a Terra representam riscos à saúde mental dos astronautas.

Embora projetado para ajudar os astronautas a conduzir experimentos científicos, o robô de língua inglesa também está sendo treinado para ajudar a incentivar o groupthink – fenômeno comportamental no qual grupos isolados de humanos podem ser levados a tomar decisões irracionais.

"O groupthink é realmente perigoso", disse Biniok. Em tempos de conflito ou desacordo entre os astronautas, um dos propósitos mais importantes do Cimon 2 seria servir como "uma pessoa de fora daquele círculo, com o qual você pode conversar se estiver sozinho, ou realmente ajudar a deixar o grupo colaborativo novamente", disse ele.

Os engenheiros disseram que o conceito do Cimon 2 foi inspirado em uma série de quadrinhos de ficção científica da década de 1940 ambientada no espaço, onde um robô sensitivo em forma de cérebro chamado Professor Simon orienta um astronauta chamado Capitão Futuro.

A SpaceX é a primeira empresa privada a voar para a ISSl, um projeto de R$ 414 bilhões, provenientes de 15 nações. Juntamente com o Cimon 2, a carga a bordo de sua 19ª missão de reabastecimento no laboratório de pesquisa orbital incluiu 40 ratos vivos, que mostrarão aos cientistas como o funcionamento dos músculos muda na microgravidade do espaço.