AP Photo/Matt Rourke Twitter implementa função de apresentar tuítes para grupos selecionados

A Roda, recurso do Twitter que permite que perfis tuitem para um público escolhido pelo próprio usuário, passou a chegar para mais perfis nesta semana. Ao todo, até 150 pessoas poderão ser selecionadas por um único perfil para compor um grupo.

Anunciada há pouco mais de duas semanas, a ferramenta tenta diferenciar o que é publicado na esfera pública e privada. Com a chegada da funcionalidade, o Twitter tenta fomentar que mais pessoas publiquem conteúdo para pessoas socialmente próximas, e não para estranhos. Segundo a plataforma, será possível adicionar e remover pessoas com uma lista especial. Não haverá notificação caso um perfil seja removido do clubinho.

De forma similar, o Instagram criou em 2018 a lista de Melhores Amigos nos Stories. Também com a plataforma de Zuckerberg, a intenção era filtrar quais fotos e vídeos eram postados para o mundo, dando mais privacidade para o usuário. Como consequência direta, pessoas se sentiam mais confortáveis a compartilhar momentos com grupos pequenos, aumentando a usabilidade da plataforma.

Para usar a Roda de amigos basta seguir os passos:

-Mude as configurações do seu tuite de Qualquer pessoa para Roda do Twitter

-Clique em Editar

-Adicione as pessoas que você quer na sua Roda

.