Priscila Fontinele De Caruaru (PE), a influencer tem 2 milhões de fãs no TikTok

Quando Andressa Fontinele, 21 anos, viu um anúncio no Instagram para um concurso de vídeos que valia um iPhone, ela não teve dúvidas: era hora de calçar os patins e registrar as manobras que já haviam lhe dado o primeiro lugar no ranking da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação na categoria freestyle slalom feminino em 2016.

Ela não ganhou o celular da Apple – o segundo lugar rendeu um modelo do sistema operacional Android. Mas o mais importante, porém, foi a moradora de Caruaru (PE) acabar sendo atraída para o TikTok, responsável pelo concurso. Desde então, ela cresceu no app chinês. Com mais de 2 milhões de seguidores, Andressa está entre os cinco principais “tiktokers” do País.

“Se você tem bom conteúdo, a plataforma coloca você lá em cima. Em uma semana, eu já tinha 5 mil seguidores”, diz. O TikTok aposta justamente nos seus algoritmos para promover conteúdo. Ela está no app há cerca de um ano e meio.

A escolha por criar vídeos em cima dos patins foi mais óbvia do que as manobras sugerem. Além de patinar desde os 15 anos e participar de campeonatos do esporte, ela é estudante de Educação Física. Também trabalha com fotografia – a família tem um negócio na cidade de produção audiovisual para eventos, como casamentos e formaturas. Alguns dos vídeos mais profissionais na plataforma foram feitos por sua mãe ou a irmã.

O TikTok, claro, percebeu o potencial do perfil e passou a investir na carreira dela, que já foi a São Paulo e Rio de Janeiro para participar de cursos e promoções. Em 2018, Andressa passou nove dias em Los Angeles, nos EUA, num curso voltado para influenciadores digitais.

“Ainda não consigo viver só do TikTok, mas ele me deu muitas oportunidades”, conta. “Se fosse transformar em dinheiro tudo o que já me pagaram, não teria como ganhar isso em outras redes sociais”, diz, citando a soma de mais de R$ 20 mil por ano, entre viagens e cursos.

No futuro, ela acredita que pode fazer a transição para outras redes sociais mais lucrativas – um movimento que já aconteceu com alguns youtubers. A estratégia é cativar fãs ainda jovens e crescer com eles em outros domínios – após entrar no TikTok, Andressa já tem 50 mil fãs no Instagram.