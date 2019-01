Mikhail Klimentyev /AP Projetos de lei ainda vão precisar do aval do Senado e de Vladmir Putin

Já xingou um político na internet? Em breve, na Rússia, fazer isso pode dar cadeia: nesta quinta-feira, 24, o Parlamento Russo aprovou, em primeira instância, uma proposta que pode dar cadeia, por até 15 dias, a pessoas que insultarem autoridades do país pela internet. Além disso, os parlamentares também aprovaram uma lei que proíbe a disseminação de notícias falsas.

As duas propostas foram aprovadas em primeira leitura na Câmara dos Deputados local, com 332 e 336 votos, respectivamente. Para serem aprovadas, as duas precisam passar pro mais duas votações na Câmara e também serem aprovadas no Senado local.

No caso do projeto sobre insultos a autoridades, os russos poderão ter de pagar 5 mil rublos (equivalente a US$ 75) ou ficar 15 dias detidos se forem flagrados insultado o governo, o Estado, a bandeira do país ou a Constituição local.

Já o outro projeto prevê multa de até 5 mil rublos (US$ 75) para indivíduos que circularem notícias falsas. No caso de empresas, a multa sobe para 1 milhão de rublos (US$ 15 mil).