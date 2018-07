Reuters Vladimir Putin tentará um quarto mandato na Rússia

MOSCOU – O presidente russo Vladimir Putin anunciou que as autoridades do país vão monitorar o comportamento de “algumas empresas” na internet e nas redes sociais. As informações servirão para entender o impacto dessas empresas durante as eleições presidenciais russas no próximo ano. A lista com os nomes das companhias que serão monitoradas não foi divulgada.

Em março de 2018, Vladimir Putin vai concorrer pela quarta vez na disputa pela presidência da Rússia. As pesquisas mostram que o atual presidente, de 65 anos, dominou o cenário político do país nos últimos 17 anos, e tem chances de ser reeleito confortavelmente para mais um mandato de presidente. Se ganhar a eleição, Putin governará até 2024.

Putin anunciou a medida de controle na última segunda-feira, 25, mas evitou dizer se as empresas monitoradas serão russas ou estrangeiras. A decisão reacende o debate de que o país interferiu no debate eleitoral de países ocidentais como os Estados Unidos.

No mês passado, o presidente russo assinou uma lei permitindo que as autoridades classificassem meios de comunicação de outros países como "agentes estrangeiros". Uma vez considerados agentes estrangeiros, essas empresas precisam fornecer detalhes às autoridades sobre, por exemplo, suas fontes de financiamento. A decisão acontece em resposta ao posicionamento de Moscou que defende que os EUA possuem uma "influência inaceitável sobre a mídia russa".

"É preciso analisar cuidadosamente como esses agentes estão operando, principalmente durante as eleições presidenciais", disse Putin, ao negar que a nova ordem irá "restringir o espaço" da liberdade na internet do país.