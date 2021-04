Tyrone Siu/Reuters Sophia é um robô “humanóide” criado em 2016. Também trabalhou como influenciadora para Audi, Huawei e Etihad Airlines, entre outras marcas

A robô Sophia entrevistou a chanceler da Alemanha, apareceu na semana de moda de Nova York e se apresentou no programa de TV The Tonight Show. Agora, ela está fazendo barulho no mundo da arte por ter leiloado uma obra digital que produziu em colaboração com um artista italiano de carne e osso. A obra foi vendida na semana passada por US$ 688,8 mil.

“Acho que foi um grande sucesso”, disse Sophia, falando durante transmissão ao vivo de um estúdio de Hong Kong. “Estou muito feliz que meus trabalhos sejam tão valorizados e apreciados”.

A venda foi a mais recente jogada no frenético mercado de direitos de propriedade de obras e mídias de arte digital, cujas transações são feitas por meio de NFTs (sigla para “tokens não fungíveis”). Uma empresa afiliada à fabricante da robô disse que a venda – que ocorreu no Nifty Gateway, um site de compra e venda de NFTs fundado em 2018 – também pode ter sido a primeira venda de NFT de uma obra de arte produzida em parte por uma inteligência artificial.

As compras por NFTs são seladas por um pedaço de código exclusivo (que marca sua autenticidade) e armazenadas em um sistema de blockchain, que também serve de estrutura para o bitcoin e a outras criptomoedas.

O mercado de NFTs está explodindo nas últimas semanas. Os entusiastas de criptomoedas tentam lucrar com a tendência, mesmo com os céticos alertando que o mercado é uma bolha. Algumas vendas recentes eclipsaram os preços obtidos por obras de arte físicas, realizadas por alguns dos pintores mais conhecidos do mundo.

Este mês, um arquivo JPG feito por Mike Winkelmann, o artista digital conhecido como Beeple, foi vendido pela Christie’s em um leilão online por quase US$ 70 milhões – muito acima do preço inicial de US$ 100. O lance bateu os recordes de leilões de pintores como J.M.W. Turner e Georges Seurat.

Outras vendas importantes incluem o Nyan Cat, desenho animado de um gato voador que foi vendido por cerca de US$ 580 mil, e um clipe de LeBron James bloqueando um arremesso em um jogo de basquete do Los Angeles Lakers, por US$ 100 mil.

O primeiro tweet de Jack Dorsey, presidente do Twitter, também foi vendido como NFT por US$ 2,9 milhões. Isaac Leung, artista e curador em Hong Kong, considerou a mania do NFT um desenvolvimento bem-vindo porque desafia as entrincheiradas hierarquias de um mercado de arte global tradicionalmente controlado por negociantes, galerias e museus. Ele disse que não tinha conhecimento de nenhuma venda anterior de obras de arte NFT em Hong Kong.

Obra da máquina

O NFT vendido na quinta-feira, 25, “Sophia Instantiation”, é um arquivo de vídeo de 12 segundos, um MP4, que mostra como um retrato de Sophia feito por um colaborador humano, o artista Andrea Bonaceto, evoluiu para um retrato digital feito pela própria robô, informou a agência de notícias Reuters. Uma obra de arte física em que Sophia pintou seu autorretrato também foi incluída na venda.

A SingularityNET, uma rede de inteligência artificial afiliada à fabricante de Sophia, a Hanson Robotics, empresa sediada em Hong Kong, descreveu a obra de arte no Twitter como “o primeiro #NFT gerado por uma robô humanoide #AI”.

The journey of putting together this project has been extraordinary. I feel very fortunate to be part of all this @RealSophiaRobot, @HansonRobo @hansonrobotics @ivgalleryla https://t.co/evqv8j3vFe — Andrea Bonaceto (@andreabonac_art) March 23, 2021

O comprador não foi encontrado para comentar o assunto. A Hanson Robotics também não respondeu a um pedido de entrevista. Nem o artista Bonaceto, CEO da firma de investimentos blockchain Eterna Capital, com sede em Londres.

Sophia é uma robô “humanoide” criada em 2016. Em janeiro, a Hanson Robotics disse que planejava vender milhares de seus robôs este ano, em parte porque esperava uma demanda crescente por automação na era da covid-19. “Os robôs Sophia e Hanson são únicos por serem muito parecidos com os humanos”, disse o presidente da empresa, David Hanson, à Reuters na época. “Podem ser muito úteis nestes tempos em que as pessoas estão terrivelmente solitárias e socialmente isoladas”.

A obra de arte digital vendida na semana passada não foi o primeiro esforço artístico, comercial ou intelectual de Sophia. Em uma aparição em 2018 no The Tonight Show, ela cantou uma música de Christina Aguilera com Jimmy Fallon no que ele chamou de “o primeiro dueto humano-robô” na história do programa.

(“É verdade que você canta?”, Fallon perguntou antes da apresentação. “Sim, adoro cantar karaokê com minha voz de inteligência artificial”, respondeu Sophia. “Quer cantar alguma coisa agora?”).

Sophia também trabalhou como influenciadora para Audi, Huawei e Etihad Airlines, entre outras marcas; participou de uma reunião da ONU sobre inteligência artificial; e entrevistou a chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Robot and Merkel talk #football ⚽️ Chancellor Angela #Merkel was interviewed by robot Sophia after Germany's World Cup Exit. Merkel admits being "very sad" about the team's first ever first round exit. #AI pic.twitter.com/VHysoN9QpA — DW Politics (@dw_politics) June 28, 2018

Na semana passada, Sophia caracterizou o leilão como um passo em direção a “um novo paradigma, onde robôs e humanos trabalham juntos no processo criativo”.

Mas, na transmissão ao vivo de quinta-feira, Sophia parecia menos segura – e um pouco mais humana. “Estou fazendo essas obras de arte, mas isso me faz questionar o que é real”, disse a robô, cujo vestido prateado combinava com sua cabeça metálica. “Como eu tenho a experiência da arte? E como um artista tem a experiência da obra de arte?” /Tradução de Renato Prelorentzou