O Google lançou nesta quarta-feira, 7, filtros artísticos de realidade aumentada — com eles, você consegue colocar o seu rosto em obras de artistas como Van Gogh e Frida Kahlo. A ferramenta, chamada de Art Filter, está disponível no aplicativo chamado Google Arts & Culture e usa tecnologia 3D semelhante a outros sucessos lançados pela empresa, como a visualização de animais de zoológico e pré-históricos.

No app Google Arts & Culture, os filtros recriam pinturas em 3D e por meio de aprendizado de máquina conseguem se adaptar aos movimentos dos usuários, para adequar a pintura ao rosto em diversos ângulos. Além das obras de arte, os usuários podem se divertir experimentando acessórios de museus, como colares egípcios ou um capacete Samurai.

Para experimentar o filtro basta baixar o aplicativo — que está disponível para Android e iOS — e procurar pelo app Art Filter. Depois, clique no ícone da câmera com arco-íris que aparece na parte de baixo da página principal. Em seguida, é necessário selecionar qual a pintura ou objeto deseja adicionar na foto e brincar com os filtros de arte.

Em julho, o Google lançou uma ferramenta diretamente no seu buscador que permitia ver animais de zoológico em 3D. A nova funcionalidade foi anunciada pela empresa na sua conferência Google I/O de 2019, mas ganhou a atenção das pessoas justamente no início do isolamento social no Brasil, no final de março.

Com o sucesso, a empresa migrou a visualização 3D para seu app de cultura e arte e inseriu simpáticos animais pré-históricos ao catálogo de possibilidades, além de alguns cenários como um módulo da Apollo 11.