Reprodução/Sticker.ly Como criar figurinhas pelo Sticker.ly- passo 6

No final de 2018, o recurso de stickers – as famosas "figurinhas" – foi liberado para todos os usuários do WhatsApp. A funcionalidade já existia em apps concorrentes como o Telegram. A partir de então, os stickers vem se tornando cada vez mais utilizados nos mensageiros.

Atenção, estagiários! Quer o sticker com a foto da capa de ontem do Estadão na minha mesa em 5 minutos! — Rita Lisauskas (@RitaLisauskas) 17 de outubro de 2019

Como migrar stickers do Telegram para o Whatsapp

Uma possibilidade é migrar pacotes de figurinhas do Telegram para o WhatsApp. O próprio Telegram disponibilizou alguns dos pacotes nas lojas de aplicativos, como na Play Store do Android. Não é preciso baixar nenhum programa: ao encontrar o pacote desejado, basta selecionar ‘ADD to Whatsapp’, ou ‘adicionar ao WhatsApp' em tradução livre.

Caso não seja possível importar figurinhas do rival, uma opção é criar os próprios stickers. Saiba como criar figurinhas para o WhatsApp a partir de aplicativos – há inúmeros deles nas lojas de aplicativos do iPhone e do Android. Aqui neste tutorial, escolhemos o Sticker.ly, mas os passos são bastante parecidos para a maioria dos apps.

Como criar figurinhas com o Sticker.ly

Primeiro, salve na galeria do celular as fotos que serão usadas nos stickers. O Sticker.ly exige a criação de um pacote com pelo menos três figurinhas para a publicação. Como este cachorro abaixo.

Reprodução/Instagram Fotos para criação de figurinhas no Whatsapp

Ao criar o pacote, é preciso escolher um nome para ele e inserir o nome do criador. Também é preciso selecionar se o pacote será público, ou seja, se pode ser localizado pelo aplicativo do Sticker.ly.

Ana Luiza de Carvalho/Estadão Como criar figurinhas pelo Sticker.ly – passo 1

Para selecionar as fotos escolhidas, aperte a opção “Adicionar figurinha”, que abrirá a galeria do celular. É possível selecionar e editar apenas uma imagem por vez.

Ana Luiza de Carvalho/Estadão Como criar figurinhas pelo Sticker.ly – passo 2

O aplicativo vai carregar a foto em uma área de edição que permite recorte. É possível selecionar a opção automática, que faz o contorno a partir de inteligência artificial; edição manual ou recorte retangular, para manter todas as bordas originais da imagem. Após selecionar a opção desejada, é possível fazer ajustes no recorte e adicionar texto à figurinha.

Ana Luiza de Carvalho/Estadão Como criar figurinhas pelo Sticker.ly – passo 3

Ao final do upload e edição de todas as fotos, o pacote está pronto para ser compartilhado.

Ana Luiza de Carvalho/Estadão Como criar figurinhas pelo Sticker.ly – passo 4

Para compartilhar os stickers, é possível repassar o código que será buscado na plataforma do Sticker.ly. O app também permite encaminhar o pacote por WhatsApp, Instagram ou Facebook. Outra opção é adicionar os stickers diretamente na própria conta de WhatsApp, selecionando "Adicionar ao WhatsApp".

Ana Luiza de Carvalho/Estadão Como criar figurinhas pelo Sticker.ly – passo 5

Após adicionar o pacote ao WhatsApp, o ícone dele fica disponível na área próxima aos emojis e pode ser facilmente acessado, como dá para ver na primeira imagem deste texto.