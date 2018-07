Reuters Em 25 de agosto, WhatsApp anunciou que ia começar a integrar sua rede de dados com o Facebook

Se você não quer que o WhatsApp compartilhe com o Facebook seus dados cadastrais – como número de celular, número de identificação do aparelho, sistema operacional e resolução de tela –, é preciso desligar essa função até o próximo domingo, 25 de setembro. A partir dessa data, o compartilhamento das informações será compulsório para os novos usuários do serviço e para aqueles que mantiveram a opção de compartilhamento de dados marcada.

A mudança consta na nova versão dos termos de uso do WhatsApp, anunciada no final de agosto. Para continuar a usar o WhatsApp, os usuários precisam ler e aceitar as condições descritas no documento. Quem não aceitar os termos de uso, não poderá usar o aplicativo a partir do próximo domingo.

Aba "Conta" pode ser encontrada dentro do menu de "Configurações" ou "Ajustes" do WhatsApp.

Passo a passo. Há duas formas de desligar o compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook. O mais simples é entrar no aplicativo, acessar a aba de configurações ou ajustes, escolher a opção Conta e depois, desmarcar o item "compartilhar os dados da conta".

O outro jeito depende da versão do aplicativo: se ele estiver atualizado, o usuário receberá um aviso na tela do smartphone sobre as novas condições de uso assim que a nova versão for instalada no aparelho. Assim como na primeira opção, é possível desmarcar o item de "compartilhar os dados da conta".

Reprodução Segunda opção para não compartilhar dados com o Facebook aparece quando usuário atualiza aplicativo

Impacto. O compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook afeta os mais de 1 bilhão de usuários do serviço. No Brasil, mais de 100 milhões de pessoas utilizam o aplicativo. Comprado pelo Facebook por US$ 22 bilhões em 2014, o Facebook pretende usar a integração com o app de mensagens para "melhorar as experiências com anúncios e produtos".