Dado Ruvic/Reuters É possível voltar atrás e tirar uma conta do modo “Silenciar” no Instagram a qualquer momento

Nem sempre é prazeroso navegar pelo Instagram: às vezes, damos de cara com postagens indesejadas, seja de um amigo que publica fotos em festinhas em plena pandemia ou de um parente distante que só fala asneiras. Ao mesmo tempo, deixar de seguir essas pessoas pode gerar “climão”. Para resolver isso, existe uma ferramenta do Instagram bastante útil, que permite que você silencie pessoas na surdina, sem elas saberem que você as ocultou.

Ao silenciar uma conta na rede social, ainda é possível ver as publicações acessando diretamente o perfil. Além disso, você continua recebendo notificações de comentários ou de publicações nas quais você foi marcado. É um recurso mais amigável que o bloqueio, que impede que o bloqueado ache seu perfil e visualize suas postagens.

O modo “Silenciar” foi anunciado pelo Instagram em 2018. Segundo a rede social, o objetivo da ferramenta é “tornar o feed o melhor lugar para você compartilhar e se conectar com pessoas e interesses”.

Como silenciar

Para usar o recurso, primeiro abra na rede social o perfil da pessoa a ser silenciada. Clique no botão “Seguindo”, que fica abaixo da descrição. Depois, selecione a opção “Silenciar” – aqui, você deve escolher se quer silenciar as publicações, os Stories, ou ambos.

O usuário não saberá que você o silenciou. É possível voltar atrás e tirar uma conta do modo “Silenciar” a qualquer momento.