O WhatsApp ganhou um novo tipo de fonte para enviar mensagens aos amigos por meio do aplicativo. Ao invés do tipo clássico, trata-se uma fonte mais elegante e com mais espaçamento — parecida com máquinas de escrever, ao melhor estilo "vintage". Veja abaixo como testar o novo estilo em seu celular:

Para mudar a fonte de uma frase, basta iniciá-la e terminá-la com três crases (```). O sistema reconhece a alteração no tipo da letra e já altera a fonte antes mesmo de enviar a mensagem. Por exemplo: ao enviar ```mensagem```, o usuário receberá a palavra "mensagem" com esta nova fonte, chamada de FixedSys.

Esse é mais uma atualização do WhatsApp em relação ao estilo das letras. Em abril deste ano, o sistema já tinha permitido a utlização de letras em negrito, rasurada e itálico. Para este tipo basta começar e terminar as frases, respectivamente, com * (asterisco), ~ (til) e _ (underline).