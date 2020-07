Captura de tela/Reprodução/Google O tigre é um dos animais que podem ser visualizados em 3D e em realidade aumentada pelo aplicativo de pesquisas do Google no celular.

Durante a quarentena forçada pela pandemia do novo coronavírus, o tédio pode ser tornar algo recorrente na rotina. Talvez esse tenha sido o momento ideal para as pessoas descobrirem um recurso lançado pelo Google para o seu app de buscas no celular, que ajuda a passar o tempo livre, principalmente com as crianças.

Trata-se de uma funcionalidade que permite ao usuário visualizar em 3D alguns animais, dinossauros, planetas, entre outros objetos, por meio de realidade aumentada no próprio aplicativo de buscas. Basta pesquisar o animal que quer visualizar, encontrar o modelo 3D disponibilizado pelo Google e vê-lo na câmera do seu celular como se ele estivesse em pé na sua frente.

A nova funcionalidade foi anunciada pela empresa na sua conferência Google I/O de 2019, mas ganhou a atenção das pessoas justamente no início do isolamento social no Brasil, no final de março. Desde então, a popularidade dos animais em 3D diminuiu, mas voltou agora em julho, com quatro meses de quarentena.

Se você ainda não conhecia essa ferramenta e quer saber como usar, veja o passo a passo abaixo.

Como ver animais em 3D pelo Google no celular

Abra o aplicativo de buscas do Google para celular

Pesquise o nome do animal que você quer visualizar (por exemplo, tigre)

Role os resultados de pesquisa para baixo até encontrar o modelo em 3D do animal

Toque em “Veja em 3D”

Quando o animal em 3D aparecer, toque em “Veja no seu espaço”

O aplicativo vai pedir para você apontar a câmera para o chão. Isso serve para a ferramenta de realidade aumentada se ambientar. Em alguns segundos, o animal deve aparecer na sua tela como se estivesse parado à sua frente

Você pode tirar fotos ou filmar o animal, inclusive com uma pessoa junto como se estivesse com ele

Captura de tela/Reprodução/Google No aplicativo de buscas do Google, pesquise o nome de um animal, acesse o modelo em 3D dele e, em seguida, toque em "Ver no seu espaço". Você pode tirar fotos com o animal e até filmar em realidade aumentada.

Por que não consigo ver os animais em 3D em realidade aumentada?

Caso você siga os passos anteriores e ainda assim não consiga visualizar o animal em realidade aumentada, é possível que o seu celular não seja compatível com a tecnologia necessária para ativar o recurso. Se ele for compatível, o mais provável é que o app Google Play Services para RA, programa do Google que permite ver objetos em realidade aumentada, esteja desatualizado ou não instalado no aparelho.

No Android, entre na Play Store

Pesquise na barra de busca por “Google Play Services for RA”

Se ele não estiver instalado, clique em “Instalar”. Se ele estiver instalado, mas estiver desatualizado, basta tocar em “Atualizar”

Dependendo do aparelho e do modelo 3D que você quer visualizar, a ferramenta pode ter um desempenho melhor ou pior. Para uma melhor performance, tente fechar todos os outros aplicativos abertos antes de testar o recurso.

Quais animais podem ser vistos em 3D no Google?

O Google não divulgou uma lista oficial de quais animais podem ser visualizados com a realidade aumentada, mas,ao acessar a visualização em 3D de um animal, é possível ver outros modelos na barra logo abaixo. Por enquanto, é possível ver os seguintes animais: