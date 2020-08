Google/Divulgação Além dos simpáticos seres pré-históricos, é possível explorar um módulo da Apollo 11 ou obras de arte de Gustav Klint, por exemplo

Depois do sucesso dos animais de zoológico em 3D nos celulares, o Google lançou a visualização de alguns animais pré-históricos em tamanho real em sua seção de realidade aumentada, o app Arts and Culture. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 25.

Diferente dos animais em 3D — que podem ser acessados diretamente na busca do Google — para ver as peças pré-históricas é preciso baixar o app Arts and Culture e, então, habilitar a câmera do celular. O projeto é uma parceria do Google com o Darwin Museum dem Moscou e o Museu de História Natural de Londres, que desenvolveram a projeção dos animais e possuem protótipos ou obras em exposição.

O app Arts and Culture também traz outras opções para "brincar" em realidade aumentada. Além dos simpáticos seres pré-históricos, é possível explorar um módulo da Apollo 11 ou obras de arte de Gustav Klint, por exemplo. A plataforma está disponível na loja de aplicativos para Android e iPhone, no iOS.

Zoológico em casa

Para quem ainda quer ver animais mais tradicionais, é possivel ver alguns exemplares diretamente no buscador do Google. Se você ainda não conhecia essa ferramenta e quer saber como usar, veja o passo a passo abaixo.

Como ver animais em 3D pelo Google no celular