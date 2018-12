Lucas Figueiredo/CBF Copa do Mundo foi o tema mais buscado no Google em 2018

O Google divulgou nesta quarta-feira, 12, os resultados mais procurados no seu buscador aqui no Brasil. Assuntos como Copa do Mundo e eleições se destacaram nas pesquisas, como era de se esperar, mas muitos resultados são surpreendentes. Confira os destaques:

Temas mais buscados

Copa do Mundo, Eleições 2018, Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Luiz Inácio Inácio Lula da Silva e greve dos caminhoneiros foram assuntos muito comentados durante o ano e aparecem entre os dez temas mais buscados no Google este ano. Mas, provavelmente ninguém adivinharia que a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 estaria em nono lugar neste ranking. Pois acredite, é real. O Big Brother Brasil também foi uma revelação e conquistou a segunda posição da lista, logo abaixo da líder Copa do Mundo.

1. Copa do Mundo

2. Big Brother Brasil

3. Eleições 2018

4. Jair Bolsonaro

5. Horário de Brasília

6. Greve dos caminhoneiros

7. Luiz Inácio Lula da Silva

8. Fernando Haddad

9. Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

10. Stan Lee

Como fazer?

A dúvida que mais apareceu no Brasil este ano foi como fazer slime, aquela massa de modelar de brinquedo. Obviamente, o brasileiro também provou ser um grande amante de comida. A quarta pergunta mais buscada sobre como fazer alguma coisa é a receita de crepioca – e incrivelmente não é churrasco, olha só que fitness. Bacalhau, guacamole e pipoca doce também aparecem no ranking. Além disso, uma curiosidade peculiar despertou muito interesse este ano: como fazer gasolina.

1. Como fazer slime?

2. Como fazer figurinhas no Whatsapp?

3. Como fazer gasolina?

4. Como fazer crepioca?

5. Como fazer perguntas no Instagram?

6. Como fazer bacalhau?

7. Como fazer declaração de Imposto de Renda 2018?

8. Como fazer kefir?

9. Como fazer guacamole?

10. Como fazer pipoca doce?

O que é?

Na parte das definições, destacaram-se assuntos políticos, como fascismo e intervenção militar. Mas os memes não ficaram de fora: o quarto lugar do ranking foi uma dúvida sobre o que é Ursal, sigla que virou piada nas redes sociais depois de ser citada pelo candidato à Presidência Cabo Daciolo, em debate na televisão.

1. O que é fascismo?

2. O que é intervenção militar?

3. O que é lúpulo?

4. O que é Ursal?

5. O que é Corpus Christi?

6. O que é chaira?

7. O que é afonia?

8. O que é momo?

9. O que é Encceja?

10. O que é tuberculose ganglionar?

Por quê?

Os brasileiros também teve dúvidas profundas este ano, como por que o jogador de futebol Ibrahimovic não foi convocado pela Suécia na Copa do Mundo de 2018. Outra questão muito importante no Brasil foi o motivo da expulsão da Nadja do reality show A Fazenda, pergunta que ocupa o sétimo lugar do ranking – com certeza não dá para dormir sem essa resposta.

1. Por que a guerra na Síria?

2. Por que votar no Bolsonaro?

3. Por que ou porque?

4. Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa?

5. Por que Ibrahimovic não foi convocado?

6. Por que não votar em Bolsonaro?

7. Por que Nadja foi expulsa de A Fazenda?

8. Por que a série Lúcifer foi cancelada?

9. Por que o Amoedo não participa dos debates?

10. Por que quarta-feira de Cinzas?

Acontecimentos

Mais uma vez, a a fascinação brasuca por futebol disputado em torneios de base chamou a atenção. A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 brilhou entre os acontecimentos mais buscados de um ano que teve eleições, greve dos caminhoneiros e Copa do Mundo. Que evento!

1. Copa do Mundo

2. Eleições 2018

3. Greve dos caminhoneiros

4. Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

5. Campeonato brasileiro

6. Prisão do Lula

7. Horário de verão

8. Caso Vitória

9. Enem 2018

10. Julgamento do Lula

Celebridades

O ator Sylvester Stallon foi a celebridade mais buscada em 2018 – ele deixou o fenômeno Pabllo Vittar em segundo lugar na lista. O cantor Roger Waters e a atriz Meghan Markle, que faz parte da família real britânica, também se destacaram no ranking.

1. Sylvester Stallon

2. Pabllo Vittar

3. MC Loma

4. Meghan Markle

5. Roger Waters

6. Letícia Almeida

7. Douglas Sampaio

8. Tata Amaral

9. Cristiane Machado

10. Priscila Tossan

Séries

A série espanhola La Casa de Papel foi a favorita entre os brasileiros.

1. La Casa de Papel

2. Elite

3. Riverdale

4. Lucifer

5. The 100

6. O Mecanismo

7. The Good Doctor

8. 3%

9. Westworld

10. Scandal

Programas de TV e novelas

Os reality shows se destacaram na televisão e deixaram as novelas para trás – o Big Brother Brasil foi o programa mais buscado no Google em 2018. Conclusão: o brasileiro ama muito analisar a vida alheia.

1. Big Brother Brasil

2. Segundo Sol

3. O Outro Lado do Paraíso

4. Deus Salve o Rei

5. A Fazenda

6. O Tempo não Pára

7. The Voice Brasil

8. As Aventuras de Poliana

9. Orgulho e Paixão

10. Tempo de Amar

Tecnologia

Os celulares intermediários dominaram o ranking, com três membros da família J, da Samsung, dois da família Moto, da Motorola (isso sem contar o Moto One) e o Zenfone 5. O iPhone só apareceu com modelos antigos: o 8 Plus e o X. O único tópico que não é um celular é a rede social Sarahah.

1. Motorola One

2. iPhone X

3. Zenfone 5

4. Moto G6

5. Moto G5

6. Galaxy J7

7. Galaxy J4

8. Galaxy J5

9. Sarahah

10. iPhone 8 Plus

Esportistas

Pelo visto não foi só a defesa argentina que não sabia direito quem era Mbappé. O atacante francês, revelação da Copa, apareceu em primeiro. O único craque da lista que não esteve na Rússia é o atacante Henrique Dourado, que arrebentou corações flamenguistas no ano.

1. Kylian Mbappé

2. Philippe Coutinho

3. Henrique Dourado

4. Mohamed Salah

5. João Miranda

6. Roberto Firmino

7. Alisson Becker

8. Douglas Costa

9. Luka Modrić

10. Lyoto Machida

Times da série A

1. Flamengo

2. Palmeiras

3. Corinthians

4. São Paulo

5. Grêmio

6. Vasco da Gama

7. Cruzeiro

8. Santos

9. Internacional

10. Atlético Mineiro

Mortes

1. Stan Lee

2. Avicii

3. Mr. Catra

4. XXXTentacion

5. Marielle Franco

6. Nara Almeida

7. Vitória Gabrielly

8. Mac Miller

9. Eduardo Carneiro

10. Anthony Bourdain

Virou meme

Em 2018 a criatividade do brasileiro se superou e os memes dominaram o país. O que seria da Copa do Mundo sem os memes do Neymar rolando no chão? Parabéns, Brasil, na categoria memes a taça foi sua!

1. Que Tiro Foi Esse

2. Fábio Assunção

3. É verdade esse bilhete

4. Jair Bolsonaro

5. Neymar Jr.

6. Copa do Mundo

7. Dia do Amigo

8. Lula

9. Pikachu

10. Akon

Filmes

1. A Freira

2. Deadpool 2

3. Pantera Negra

4. Vingadores: Guerra Infinita

5. Venom

6. Bohemian Rhapsody

7. Um Lugar Silencioso

8. Nasce uma Estrela

9. Os Incríveis 2

10. Cinquenta Tons de Liberdade

Música (Letras)

Nas músicas mais pesquisadas, além da consagrada mistura funk com sertanejo, chama a atenção "Bohemian Rhapsody", do Queen. Antes de ver a cinebiografia de Freddie Mercury, os brasileiros se empenharam em aprender a letra em inglês de uma das músicas do Queen mais loucas e complicadas de cantar. Outra curiosidade é que o torcedor canarinho se esmerou em aprender o hino que o Itáu compôs para a seleção brasileira na Copa.

1. Era uma Vez

2. Que Tiro Foi Esse

3. Dona Maria

4. Vai Malandra

5. O Sol

6. Bohemian Rhapsody

7. Mostra Tua Força, Brasil

8. Notificação Preferida

9. Mulherão da Porra

10. Ousado Amor