Reuters Agora será possível registrar um site sob o domínio "sampa.br".

A partir desta segunda-feira, 16, será possível registrar um novo site da cidade de São Paulo sob o domínio “sampa.br”. Desde junho, o Registro.br, serviço ligado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) liberou a possibilidade de criação de sites identificados com cidades e regiões metropolitanas pelo País.

Qualquer pessoa física ou jurídica brasileira pode se registrar com o novo domínio paulistano. Para efetuar o cadastro, basta entrar no site do Registro.br e efetuar a solicitação.

Hoje, além de “sampa.br”, existem outros 38 domínios de cidades já criados. Entre eles, estão nomes como “jampa.br”, referente a João Pessoa, “floripa.br”, de Florianópolis e “poa.br”, de Porto Alegre. Até o final do mês, Feira de Santana (BA) vai receber o "feira.br", enquanto Joinville (SC) terá o "joinville.br".

Os apelidos para cada município foram selecionados com base em uma pesquisa online feita pelo NIC.br. “Para nós, é de suma importância manter o diálogo aberto e consultar as preferências da comunidade antes de ampliar as opções para o registro do '.br'", explica Demi Getschko, diretor presidente do Núcleo.

Para as outras cidades com mais de 500 mil habitantes que ainda não ganharam um domínio personalizado, a votação para o melhor apelido continua. Municípios como Manaus, Curitiba e Santo André ainda estão abertos para o envio de sugestões.

Hoje, o Brasil tem cerca de 3,9 milhões de endereços registrados sob o domínio .br e o custo de manutenção de cada endereço é de R$ 40 ao ano.