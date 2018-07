Leia mais Comissão do Senado aprova indicação de Juarez Quadros para presidir Anatel

O plenário do Senado aprovou no final da tarde desta terça-feira, 4, a indicação do engenheiro Juarez Quadros para ocupar o cargo de presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Quadros - que foi ministro das Comunicações no final do governo FHC em 2002 - recebeu em votação secreta 49 votos a favor, seis contra e ainda houve uma abstenção.

O novo presidente da Anatel vai ocupar o cargo depois que João Rezende, que exerceu o cargo até o fim de agosto, renunciou ao comando da agência reguladora. Desde então, a Anatel está sem presidente. A agência reguladora é liderada por Rodrigo Zerbone, que assumiu a vice-presidência da Anatel em agosto, em substituição a Marcelo Bechara.

Quadros foi indicado pelo governo do presidente Michel Temer no início de setembro. O parecer do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) referendado a indicação dele na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) foi aprovado ainda na tarde desta terça-feira.

O novo presidente da Anatel acompanhou a votação no plenário do Senado, acompanhado do também conselheiro e ex-senador pelo PT Aníbal Diniz.