O presidente da FCC, Ajit Pai, que conduziu a votação sobre o fim da neutralidade da rede nos EUA

Leia mais Senado dos EUA vota na quarta para retomar regras de neutralidade da rede

O Senado dos EUA decidiu votar a favor da retomada das regras de neutralidade da rede aprovadas durante o governo Obama. Por 52 votos a 47, em um esforço liderado pelo Partido Democrata, os congressistas decidiram questionar uma decisão feita em dezembro pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), que decidiu limar o princípio básico da internet, que prega que todos os pacotes de dados devem ser tratados de forma igualitária. Agora, o assunto segue para a Câmara dos Deputados, onde deve ser novamente debatido.

O resultado final surpreendeu as expectativas, uma vez que hoje há apenas 49 senadores democratas. O grupo contava com o apoio da republicana Susan Collins, cuja discordância com seu partido foi seguida pelos colegas Joe Kennedy e Lisa Murkowski. Os três ajudaram os democratas a fazerem a maioria.

"Vamos tratar a internet como o bem público que é. Hoje, não deixamos empresas de água ou telefonia discriminar consumidores, e não deveríamos fazer o mesmo com a internet", disse o líder do partido democrata no Senado, Chuck Schumer, antes da votação. Seu oponente, o senador Mitch McConnell, disse que os democratas tinham intenções eleitoreiras ao defender a neutralidade da rede. "Essa votação de hoje vai nos levar na direção errada", declarou no plenário.

No entanto, o cenário adiante ainda é incerto: afinal, para que a neutralidade da rede volte a valer nos EUA, é preciso ainda que o pedido passe pela Câmara dos Deputados. Na outra casa legislativa, os democratas precisarão convencer 25 deputados republicanos a segui-los – e apostam na defesa do interesse dos consumidores como argumento para fazê-los mudar de lado. Uma pesquisa recente feita pela consultoria Nielsen e a Universidade de Maryland mostrou que 86% dos americanos apoiam a neutralidade da rede.

Caso passe pela Câmara, será necessária ainda a aprovação do próprio presidente Donald Trump, que já se mostrou bastante contrário à proposta. Em comunicado, a Casa Branca já disse que vetaria qualquer objeção à ordem da FCC feita em dezembro. Além disso, Trump, vale lembrar, foi quem colocou no comando da FCC o comissário Ajit Pai, autor do plano que removeu as regras de neutralidade da rede.

Como a neutralidade de rede é tratada ao redor do mundo











Foto: REUTERS/Aaron P. Bernstein Na última quinta-feira, 14, a FCC, órgão que regula as telecomunicações dos Estados Unidos, decidiu em uma votação acabar com o princípio da neutralidade da rede nos Estados Unidos. Até agora, foi a neutralidade que garantiu que a rede funcionasse de maneira aberta e igualitária. Com a mudança, os provedores poderão escolher os conteúdos que trafegam em suas conexões e discriminar a qualidade dos serviços de acordo com o preço cobrado. Foto: GABRIELA BILO/ESTADAO No Brasil, o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, garante a neutralidade da rede no país. Por isso, empresas de telecomunicações não podem cobrar para favorecer determinados serviços ou bloquear outros. Contudo, algumas práticas, como a do zero rating — em vez de o usuário pagar para acessar determinado serviço, as empresas subsidiam o custo dos dados, então determinados aplicativos não são descontados da franquia do consumidor — ainda acontecem aqui e são questionadas por estudiosos. Foto: Creative Commons De acordo com o relatório “Neutralidade de rede na América Latina: regulamentação, aplicação da lei e perspectivas”, países como Chile, Colômbia e México, além do Brasil, apesar de possuírem leis que defendem a neutralidade da rede, ignoram a prática do zero rating. Foto: Creative Commons Em Portugal, não existem leis que garantem a neutralidade da rede. Por isso, as operadoras locais já vendem pacotes divididos de acessos à internet. A MEO, por exemplo, oferece planos segmentados por categorias, como a de mensagens, que inclui serviços como WhatsApp, Messenger e Skype, ou só com redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Assim, no país, a internet é vendida como os pacotes de TV paga. Foto: Creative Commons Na espanha, os serviços de internet tem sido vendidos da mesma forma como em Portugal. Por causa da falta de legislação, em 2017, operadoras como a Vodafone, que opera na Espanha, passaram a cobrar por planos de dados segmentados por categoria. Foto: Creative Commons Apesar da legislação que protege a neutralidade da rede na Europa, no começo do ano, uma operadora sueca ofereceu serviços como Facebook, Spotify e Instagram gratuitamente para clientes que migrassem para seus serviços. As autoridades locais protestaram, mas o plano ainda está de pé.

Dois lados. Para Pai – e boa parte dos republicanos –, o princípio básico da internet aumenta regulamentações governamentais pesadas e desincentiva investimento na expansão da rede.

Já os defensores da neutralidade da rede alegam que ela garante uma internet livre e aberta, dá aos consumidores acesso igualitário a todo conteúdo disponível na rede, bem como barra que operadoras favoreçam seu conteúdo ou de parceiros comerciais.

Sob as regras aprovadas pela FCC, as operadoras podem reduzir ou bloquear o acesso a determinados conteúdos, desde que informem tais práticas à agência regulatória.