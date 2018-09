Inusitado Fotografia/Hotmart A cantora Anitta, em palestra no Fire Festival, ao lado do presidente executivo da Hotmart, João Pedro Resende

Com forte presença nas redes sociais, a cantora e empresária Anitta afirmou nesta sexta-feira, 28, que "ser previsível" é algo que a internet não perdoa. Em palestra no Fire Festival, evento de empreendedorismo digital que ocorre até sábado, 29, em Belo Horizonte, a cantora deu dicas a 2,4 mil pessoas: para ela, a repetição de estratégias para lançamento de produtos não traz resultados melhores.

Para a cantora de "Vai Malandra", as estratégias têm que mudar conforme a carreira muda. "Não adianta. Só por que deu muito certo você fazer da última vez estratégia digital x, atacar pelo YouTube, então você toda vez vai fazer isso? Não. Ser previsível é a coisa que a internet não perdoa", disse.

"Então, se você usa uma estratégia e da próxima vez você previsivelmente usa estratégia igual, ou parecida, você não vai conseguir resultados maiores. Vai conseguir resultados parecidos ou, às vezes, até piores".

Anitta, no entanto, fez a ressalva de que cada pessoa deve ter seu próprio planejamento. "Com o alcance que tenho e a quantidade de pessoas que falo, vou adotar uma estratégia (que pode) não (ser) tão boa para quem está começando agora e tem outro tipo de público. Cada caso é um caso."

Com 7,43 milhões de seguidores no Twitter e 30,8 milhões no Instagram, Anitta é uma das principais celebridades brasileiras nas redes sociais, mas nem sempre está imune a críticas. Na última semana, porém, ela foi questionada por não ter declarado abertamente oposição ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) – só o fez depois de alguns dias, ao ser "desafiada" pela cantora Daniela Mercury.