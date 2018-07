Reuters Kevin Systrom, presidente executivo do Instagram, durante o anúncio da nova plataforma IGTV

Se, por um lado a IGTV “pega carona” no formato de vídeo vertical do Instagram Stories, por outro o novo serviço pode ter problemas para se destacar. Até agora, em testes feitos pela reportagem do Estado, a IGTV trouxe produções ainda curtas, com no máximo dez minutos – bem abaixo do limite de uma hora de duração.

“A IGTV parece uma continuação do Stories: a diferença é que os vídeos são um pouco mais editados”, diz Marina Viabone, do canal Primeiro Rabisco. Há quem defenda que as duas plataformas vão se sobrepor. “Um vai matar o outro”, diz Luli Radfahrer, professor da USP. “A questão é quem sairá vencedor.”

Para o produtor de conteúdo Osmar Portilho, o Josmi, o novo serviço começou “cru”: é o primeiro produto do Instagram que não tem ferramenta de edição – algo estranho para uma rede que sempre se destacou por seus filtros. “Se eles tivessem um recurso que permitisse capturar três ou quatro vídeos e editar no app, já estimularia produções mais longas”, diz.

Saiba como alguns youtubers estão usando o IGTV











Foto: Nicolas Calligaro PC Siqueira, um dos pioneiros no mundo dos Youtubers, usa a plataforma desde que ela estreou. Ele está gravando vídeos com o celular, bem no estilo de vlog, registrando coisas da sua vida e respondendo a perguntas dos usuários. Foto: Youtube Marina Viabone alimenta seu canal do Youtube “Primeiro rabisco” há dois anos, ensinando as pessoas a fazerem desenhos. Ela já está usando o IGTV, mostrando o passo a passo dos rabiscos em vídeos verticais de cerca de um minuto, com músicas ao fundo. “Vou precisar gravar dois vídeos, um para o Youtube, com a câmera na horizontal, e um para o IGTV, com o celular mesmo”, disse Marina em entrevista ao Estado. Ela não acha que funciona exportar e mudar a configuração da gravação, é preciso gravar de outro jeito. Foto: Youtube O Youtuber Cauê Moura lançou um programa especial para o IGTV, o “Bagulho da Copa”. De segunda a sexta feira, ele comenta as notícias da Copa do Mundo em vídeos na vertical, de cerca de 3 minutos. Foto: Youtube “A experiência com o IGTV está sendo desafiadora”, afirmou Osmar Portilho, o Josmi, em entrevista ao Estado. Eu seu canal, Josmi dá dicas sobre tecnologia, explicando coisas simples para o usuário. Ele está aproveitando o espaço do IGTV para produzir conteúdo sobre o próprio Instagram. “Temos que olhar de forma positiva, seria muita prepotência nossa ignorar que o celular é a maior forma de consumir conteúdo hoje”, afirma Oscar, apesar de achar terrível gravar na vertical. Foto: Youtube A influencer Mariana Saad, que tem um canal sobre maquiagem, postou um vídeo no IGTV comentando a novidade do Instagram, com a frase: “O mundo mudou, o Instagram também, o Instagram mudou e a gente também”. Os vídeos de maquiagem que ela postou até agora têm de 5 a 12 minutos. As gravações e os efeitos visuais dos vídeos dela se encaixam no formato vertical — o formato dá certo mesmo nos vídeos que são iguais aos postados no Youtube. Foto: Youtube Gabriela Rossi, do Cozinha do Bom Gosto, está experimentando o IGTV: postou três vídeos, com formatos diferentes, para entender o que o público espera da plataforma. “Apesar de ter bastante vídeos de receitas, o nosso canal tem uma seção de lifestyle, então é uma ótima oportunidade para expandir isso, por causa do formato vertical”, disse Gabriela em entrevista ao Estado.

*é estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Capelas