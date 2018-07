Reuters

Serviço também chegará a outros países, como China, Espanha e Reino Unido Serviço também chegará a outros países, como China, Espanha e Reino Unido

A gigante sul-coreana de tecnologia Samsung disse nesta quarta-feira, 6, que lançará o serviço de pagamentos móveis Samsung Pay em mais três países, incluindo o Brasil. A novidade foi divulgada por meio da conta da companhia no Twitter. O serviço, que foi lançado no ano passado, chegará também a outros mercados, como China, Espanha e Reino Unido.

Leia também:

Google aposta em pagamento móvel com lançamento de Android Pay

A empresa espera que os serviços de pagamento sejam um diferencial de seus dispositivos, ajudando a companhia a proteger sua participação de mercado contra rivais como Apple e a chinesa Huawei. Além disso, a Samsung quer convencer usuários a pagar um pouco mais pela conveniência.

Em comunicado separado, a Samsung disse que seus relógios Gear S2 começarão a adotar o Samsung Pay na Coreia do Sul e nos Estados Unidos no início de 2016. Os relógios serão em breve compatíveis com aparelhos Apple, disse a empresa sem dar mais detalhes.

A Samsung disse ter recebido boa resposta ao Samsung Pay em seu país e nos Estados Unidos, apesar do serviço não gerar receita sozinho para a empresa. Uma vantagem para o Samsung Pay é sua compatibilidade com leitores de cartões já usados amplamente por varejistas.

Em comparação, o serviço rival da Apple, o Apple Pay, requer que varejistas instalem novo equipamento adaptado à tecnologia de aproximação near-field communication (NFC).

/REUTERS