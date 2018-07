Se você quiser assistir alguns filmes clássicos da Disney, como Pocahontas e Mulan, não será possível encontrar na Netflix ou no Amazon Prime dos Estados Unidos. O serviço de streaming Hulu anunciou nesta terça-feira, 27, uma parceria com a Disney, fazendo com que 50 filmes da produtora fiquem disponíveis apenas na plataforma.

De acordo com a revista Variety, o Hulu — que não está disponível no Brasil — irá receber novos títulos ao longo dos próximos meses. Ao final, a plataforma contará com mais de 50 filmes exclusivos. No entanto, a publicação ressalta que apenas filmes antigos fazem parte do acordo, já que a Disney firmou um acordo há pouco com a Netflix para conteúdos recém-lançados e para o licenciamento de séries — como é o caso de Luke Cage e Jessica Jones.

Os termos financeiros para o acordo não foram divulgados. A Disney, no entanto, é dona de 30% da Hulu.

Além da Disney, a Hulu já anunciou parcerias com outras produtoras de conteúdo. A empresa planeja lançar um serviço de streaming com transmissões ao vivo de redes como a Fox, ABC, ESPN e FX em 2017.

Ainda não está claro se o acordo é global, já que grande parte dos filmes citados no acordo estão em catálogos de outras plataformas. No Brasil, por exemplo, é possível encontrar dezenas de clássicos do estúdio na Netflix, como Lilo & Stitch e Mulan.