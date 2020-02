Estadão Serviços de consultoria e treinamento para as mudanças trazidaspela LGPD devem crescer 9,6% no Brasil em 2020

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está impulsionando empresas a investirem em segurança digital no Brasil. De acordo com uma previsão da IDC Brasil, revelada nesta quarta-feira, 5, os serviços de consultoria e treinamento para empresas focados nas mudanças trazidas pela nova regra devem crescer 9,6% no Brasil em 2020 - os investimentos na área devem somar US$ 456 milhões neste ano, segundo a pesquisa.

Luciano Ramos, gerente de pesquisa e consultoria de software e serviços da IDC, afirmou que quase 60% das organizações brasileiras terão o tema de segurança como pauta estratégica em 2020. Para o analista, entretanto, ainda há muito o que fazer na área de proteção de dados: dois terços das médias e grandes empresas estarão em processo de adequação à LGPD em 2020.

“Os investimentos têm avançado em torno da lei, muitas empresas têm orçamento destinado para a adequação”, afirmou Ramos, durante reunião com jornalistas em São Paulo para divulgação do estudo. “Não é uma jornada simples, não inclui só tecnologia”, disse.

A IDC afirmou que a previsão é de que mais de 75% das organizações criem um cargo de direção dentro da companhia voltado à área de privacidade. Segundo Ramos, a LGPD também deve impulsionar usuários a solicitarem privacidade e questionarem empresas em relação ao uso de seus dados pessoais.

Para realização da pesquisa, a IDC conversou com médias e grandes empresas entre outubro e novembro do ano passado - o foco do estudo foi em empresas locais, não multinacionais. A previsão inicial é que a Lei Geral de Proteção de Dados passe a valer em agosto de 2020. Entretanto, há um projeto na Câmara que propõe o adiamento da legislação para 2022.