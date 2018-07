Divulgação

Os serviços de streaming de música alcançaram mais um grande passo: em relatório divulgado pela Recording Industry Association of America (RIAA), a organização que concentra as grandes gravadoras norte-americanas, plataformas como Spotify, Apple Music e Pandora superaram o download digital em faturamento no ano passado, fazendo do streaming a forma líder de arrecadação na indústria fonográfica dos Estados Unidos.

Com crescimento de 29% em 2015, o streaming faturou US$ 2,41 bilhões – o equivalente a 34,3% do faturamento. Já os downloads digitais tiveram queda 10% no ano pasado, chegando a US$ 2,3 bilhões (34% do setor). Enquanto isso, as vendas de música em formato físico caíram 10%, para US$ 2 bilhões, tendo 29% da receita total. Ao todo, o mercado cresceu cerca de 0,9%, faturando US$ 7 bilhões em 2015.

“O setor de música agora é um negócio digital, derivando mais de 70% de sua receita de uma ampla variedade de plataformas e formatos digitais. Os formatos digitais têm posição mais alta no setor de música, em termos de participação na receita, do que em qualquer outro setor”, disse o presidente da RIAA Cary Sherman, em comunicado.

Assinaturas. Quem puxou o crescimento do mercado de streaming foi o crescimento do número de usuários pagos: em 2015, as assinaturas de serviços de streaming nos Estados Unidos cresceram 40%, saltando de 7,7 milhões de assinantes para 10,8 milhões. Ao todo, US$ 1,2 bilhão foi faturado com esse tipo de serviço, contra apenas US$ 385 milhões de receitas vindas de anúncios inseridos entre as músicas nos serviços de streaming. Nesse caso, a conta também inclui a receita gerada por vídeos no YouTube.

Apesar de ser um número expressivo, a receita de música com o apoio de anúncios foi vencida em 2015 por um ramo bastante tradicional da indústria fonográfica: o vinil. Em seu melhor ano desde 1998, os LPs tiveram alta de 32% no ano passado, faturando US$ 416 milhões.