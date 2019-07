Kai Pfaffenbach/Reuters O engenheiro coletou 22 mil fotos da entrada da sua casa para treinar as máquinas

Quem tem gato sabe que é comum o animal trazer para dentro de casa animais mortos ou feridos. O engenheiro da Amazon Ben Hamm vivia essa situação com seu gatinho Metric, descrito como um ser “doce e assassino”, que sempre levava roedores e pássaros de presente para o dono – muitas vezes no meio da madrugada. Para resolver o problema, Hamm contou com a ajuda de uma câmera da Amazon, chamada de DeepLens, que usa inteligência artificial, e de um sistema de fechadura.

O engenheiro falou sobre sua invenção em um evento da organização Ignite Seattle. O sistema é capaz de identificar quando Metric está carregando uma presa. Se ele de fato estiver com um animal em sua boca, uma portinha se fecha e impede por 15 minutos que o gato entre na casa – ao mesmo tempo, Hamm recebe uma mensagem avisando da situação.

Foi o próprio engenheiro que treinou os algoritmos da máquina. Ele teve que coletar 22 mil fotos de diversos cenários: da entrada da casa vazia, do gato de costas, do gato de frente sem presas, e do gato com a vítima. Hamm também programou o sistema para enviar uma doação a uma organização de proteção a pássaros toda vez que Metric aparecer com uma presa.