Divulgação Locução do personagem estará disponível até o dia 31 de agosto

O simpático bicho-preguiça Sid, um dos protagonistas da animação A Era do Gelo, vai ser o seu novo co-piloto: o aplicativo Waze fechou uma parceria com a Fox Film do Brasil para que a voz de Tadeu Mello, dublador do personagem, esteja disponível para guiar o motorista em seus trajetos.

Para ativar a locução do personagem, é preciso acessar a opção "Configurações" no "Menu", ir na seção "Som" e em seguida escolher a voz e o idioma.

A iniciativa é uma estretégia de marketing para o lançamento do filme A Era do Gelo: o Big Bang, que vai estrear nas salas de cinema de todo o País, no dia 7 de julho. A nova animação vai trazer as locuções de Tadeu Mello (como Sid), Diogo Vilela (como o mamute Manny), Márcio Garcia (o tigre Diego), Ingrid Guimarães e Whindersson Nunes.

Pela parceria, a locução do personagem Sid estará disponível até o dia 31 de agosto. Além disso, durante este período, o Waze vai sinalizar os cinemas das principais cidades ao longo do percurso do motorista.

Veja abaixo o trailer do filme.