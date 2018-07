Pixabay Sinal analógico será desligado nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte nesta quarta-feira.

Após adiamento, o sinal analógico de televisão será desligado nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte na nesta quarta-feira, 22, às 23h59. O desligamento foi confirmado em reunião na última terça-feira, 21, do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV (Gired).

Para o sinal analógico ser desligado, é necessário que 93% dos domicílios das regiões estejam aptos a receber o sinal digital. Na última terça-feira, uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência indicou que 96% dos lares do RJ e 94% da região de BH continuarão com sinal de TV após o desligamento, seja porque estão capacitados para receber o sinal digital ou porque utilizam sistemas cabeados de TV paga.

Originalmente, desligamento estava marcado para 8 de novembro em Minas Gerais e 25 de outubro no Rio, mas teve de ser adiado porque a porcentagem mínima não havia sido atingida. Em Belo Horizonte, faltava um ponto percentual. No caso do Rio de Janeiro, só 86% das famílias estavam preparadas no final outubro.

Antônio Martelleto, presidente da EAD (Empresa Administradora da Digitalização), explica que a pesquisa do Rio teve uma peculiaridade porque não considerou as antenas parabólicas e sistemas piratas de TV a cabo, por isso a porcentagem tão baixa de famílias preparadas. Na prática, só 6% das famílias ficariam sem televisão no dia 25 de outubro, mas o desligamento foi adiado.

Agora, com as duas regiões dentro da margem necessário, o desligamento vai acontecer nos 56 municípios das regiões metropolitanas. No entanto, essa não é a primeira vez que duas capitais serão desligadas concomitantemente. Em setembro, Fortaleza e Salvador passaram pelo processo ao mesmo tempo.

Para Martelleto, o principal problema desse desligamento será o alto número de ligações na central de dúvidas, mas o sistema já está preparado. “Nosso objetivo é fazer uma transição suave. Nos próximos 30 ou 60 dias, esperamos que todas as casas já estejam aptas a receber o sinal digital”.

Agenda. Na mesma reunião do Gired que confirmou o desligamento do sinal no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, foi decidido que o sinal analógico das capitais Cuiabá e Campo grande será adiantado do dia 28 de novembro de 2018 para o dia 14 de agosto de 2018. “Nossa intenção foi não deixar que nenhuma capital tenha o desligamento programado para o período eleitoral no ano que vem”, explicou Martelleto.

Já no dia 29 de novembro deste ano, está agendado o desligamento do sinal analógico nas cidades das regiões de Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e Vale do Paraíba. Originalmente, essas cidades de São Paulo, contudo, tinham agendamento programado para o dia 27 de setembro.

Até agora, 70% dos kits com o conversor digital foram entregues nas cidades, o que o EAD considera dentro da expectativa para a data. Na terça-feira dia 28, no entanto, o resultado de uma pesquisa vai definir se as cidades estão aptas a receber o sinal digital e passarem pelo processo de desligamento.

Lista das cidades. No Rio de Janeiro, além da capital, mais 18 cidades terão o sinal desligado: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Ao todo, 12,4 milhões de pessoas terão o sinal migrado no estado fluminense.

Já em Minas Gerais, o desligamento terá Belo Horizonte e mais 38 cidades: Araçaí, Baldim, Betim, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Funilândia, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Itaúna, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, Sarzedo, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. O processo deve beneficiar 5,5 milhões de pessoas.

