Nilton Fukuda/Estadão Pix ficou fora do ar neste sábado

O sistema do Pix apresenta instabilidades no fim da tarde desta sábado, 6, com usuários de vários bancos reclamando da indisponibilidade do serviço, ou de erro na realização de transações.

No site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, as falhas começaram a ser reportadas por volta das 16h (horário de Brasília). Vários bancos, instituições financeiras e fintechs viram aumento das reclamações, entre eles Banco Inter, Banco do Brasil, Itaú, Nubank, C6, PagSeguro, Banco Pan, PicPay e Banrisul - até o Banco Central viu aumento nos registros de instabilidade. Alguns bancos tradicionais, como Caixa, Bradesco e Santander, não tiveram aumento de reclamações.

O Estadão procurou a assessoria do Banco Central, responsável pelo Pix, que confirmou o problema. Em nota, disse: "Informamos que o SPI ficou inoperante das 15h32 às 16h57, afetando os Pix que envolvem clientes de instituições diferentes. As equipes técnicas do Banco Central atuaram prontamente para o rápido restabelecimento do serviço". Segundo a instituição, instabilidade foi causada por um problema técnico.

Pix do @Bradesco travou Pix do @nubank travou Pix do @BancodoBrasil travou Tudo fora do ar — Índia das galáxias (TRANS) (@amdonner21) March 6, 2021