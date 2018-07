Bruno Capelas/Estadão Em anúncio, vendedor diz que site é ideal para ser usado para bots ou galeria de memes com o Presidente.

Um anúncio bastante curioso surgiu no site de comércio eletrônico MercadoLivre nos últimos dias: a venda dos direitos sobre o endereço de internet "temer.online". Com fim previsto para às 0h desta quinta-feira, 6, o leilão do endereço eletrônico está com valor mínimo de R$ 517 – a idade do Brasil – e diz que o site é "ideal para bot ou galeria de memes". Ah: o endereço também pode ser parcelado em até 12 prestações, e seu dono já disse até poder fornecer um desconto de R$ 76 – a idade do presidente Michel Temer.

Para que um site exista, ele precisa ser registrado em um endereço específico, chamado de domínio. No caso do "temer.online", o dono do domínio é o geógrafo carioca Victor Barone, de 34 anos. Em entrevista ao Estado, ele diz que seu plano era usar o endereço para fazer um robô de conversa do presidente, a partir de frases ditas por Michel Temer em seus discursos oficiais, entrevistas e até em seu livro de poesias, Anônima Intimidade.

A inspiração, diz Barone, veio da Casa Branca, que publicou em outubro de 2017 um serviço semelhante baseado nas falas do ex-presidente norte-americano Barack Obama. "Achei que era uma boa ideia para tirar um sarro desse absurdo todo", conta Barone. "Além disso, também poderia estudar como é desenvolver um bot mais sofisticado." No entanto, os planos do geógrafo acabaram frustrados porque um amigo que desenvolveria o sistema decidiu deixar o projeto após receber uma oferta de emprego.

Licença. Segundo o site Whois, que armazena de forma pública os dados de registro de domínios na internet, o endereço foi registrado em 29 de maio de 2017, com ajuda do serviço GoDaddy, que permite a qualquer pessoa comprar um site. A licença obtida por Victor Barone vai até maio de 2018 – hoje, quem digitar "temer.online" no seu navegador de internet, porém, vai encontrar apenas uma tela em branco.

Em seu site, a GoDaddy vende domínios ".online" por cerca de R$ 20 em um ano. Quem quiser "economizar" e não pagar R$ 517, porém, tem outras opções: é possível adquirir endereços como "temer.net.br", "temer.info", "temer.live" e "temer.co" por menos de R$ 100 ao ano.

"Comprando o domínio você leva de brinde todas as informações já levantadas e a metodologia criada para o desenvolvimento do BOT do Temer", diz o texto do anúncio, que dá um exemplo de uma conversa que qualquer usuário poderia ter com o robô presidente sobre a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). "Quem não conseguir desenvolver um bot pode usar o endereço para fazer uma galeria de memes, também", explica Barone.

O geógrafo, no entanto, diz que não pretende ter lucro com a operação, mas apenas recuperar seu investimento inicial. "Não estou preocupado com dinheiro", diz o geógrafo, que anulou seu voto nas eleições presidenciais de 2014 e diz não ter candidato definido para o ano que vem. "Lula, Bolsonaro... as opções presentes hoje são muito ruins".

Até o momento, diz o rapaz, nenhum partido político nem o governo o procurou para adquirir o domínio. "É uma boa oportunidade para sacanear um presidente que persegue quem faz memes contra ele", alerta Barone.