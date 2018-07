Bruno Capelas/Estadão As peças estão disponíveis em seis tamanhos: do extrapequeno (XS, em inglês) ao extra-grande (XXL, em inglês).

Quanto você pagaria por uma camiseta cinza? E se ela tiver a marca de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook? Essa é a aposta do site Zuckerberg Shirt, que começou a vender nesta terça-feira, 25, uma réplica da peça-ícone usada pelo presidente executivo do Facebook praticamente todos os dias. O preço é salgado: 40 euros – cerca de R$ 150, sem contar o frete de envio para o Brasil.

Zuckerberg é conhecido por usar todos os dias a mesma camiseta – a decisão é inspirada em outros empresários do Vale do Silício, como Steve Jobs, que também tinham o mesmo figurino para qualquer ocasião. (Isso para não falar em personagens de quadrinhos, como a Mônica e seu vestido vermelho).

A ideia é que, ao usar a mesma roupa todos os dias, Zuckerberg tem sua mente "livre" para pensar em outras escolhas mais importantes. "Quero deixar minha vida simples de forma que eu tenha que tomar poucas decisões no dia que não sobre como servir a essa comunidade."

Zuckerberg usa camisetas feitas pelo designer italiano Brunello Cucinelli, que custam entre US$ 300 e US$ 400 sob encomenda. Para "massificar" sua prática, o empreendedor Klaus Buch, o nome por trás do Zuckerberg Shirt, decidiu produzir réplicas da camiseta de "alta qualidade", por 10% do custo do original. A confiança de Buch em suas camisetas é tão grande que todas as peças têm oito anos de garantia.

"É cinza, e sempre será, diz o slogan do site, que vende as camisetas fabricadas na Itália. As peças estão disponíveis em seis tamanhos: do extrapequeno (XS, em inglês) ao extra-grande (XXL, em inglês). É possível conferir a tabela de tamanhos, com medidas de peito, corpo, pescoço e manga no site da empresa. Em um pedido, é possível encomendar até 100 camisetas – para quem quiser realmente ficar prevenido de "não ter roupa no armário".

Em uma pequena nota de rodapé no fim da página, Buch avisa que não tem nenhuma ligação direta com Mark Zuckerberg ou o Facebook, e que todos os lucros gerados pela venda das camisetas serão doados à Chan Zuckerberg Initiative, fundação criada pelo criador do Facebook e sua mulher, Priscilla Chan. Procurado pela reportagem do Estado, o Facebook não comenta o assunto.