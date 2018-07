Reuters O Snapchat quer se tornar atrativo para mais usuários

Considerado um aplicativo "difícil de ser usado" por muitos, o Snapchat passará por uma reformulação em sua próxima atualização. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 12, que o aplicativo contará com um barra de buscas para facilitar na navegação dentro do app, além de novas funcionalidades.

O recurso que mais chamou a atenção na nova atualização é a barra de pesquisa. Localizada na parte superior da tela, a barra será um atalho para usuários: será possível, por exemplo, encontrar grupos, amigos, conversas e histórias com apenas alguns poucos cliques na ferramenta. Assim, não será mais preciso ficar navegando pelo app para procurar apenas um contato ou uma conversa.

Além disso, o Snapchat terá um novo canal de Histórias. Chamado de Nossa História, o canal agrupa diversos mídias de várias pessoas em apenas um só lugar. Será possível, por exemplo, reunir vídeos e fotos de diversos usuários sobre determinado evento ou de certa data especial.

Enquanto isso, na página de contatos do aplicativo, o Snapchat passará a contar com o submenu "melhores amigos", para indicar os que mais interagem com o usuário.

De acordo com o Snapchat, a atualização já começou a ser testado com alguns usuários de Android. Em breve, porém, a reformulação deverá ser lançada para todos usuários do sistema operacional e para iOS.