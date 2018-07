Ferdinando Ramos/Estadão O jornalista Rafael Uccman é uma celebridade do aplicativo Snapchat

Nascido em Fernandópolis, cidade do interior de São Paulo, o jornalista Rafael Uccman não era um total desconhecido na cidade de 60 mil habitantes. Com o uso do Snapchat ele ganhou fama instantânea na internet. “Hoje, meus vídeos são visualizados entre 250 mil e 350 mil vezes”, afirma. “Tenho 350 mil pessoas na palma de minha mão.”

Uccman criou sua conta em 2014 e, como muitos, não entendia o funcionamento do app. “Não sabia o porquê de uma rede social com fotos e vídeos que duram só 10 segundos e depois somem”, diz ele, que deu uma chance para a rede em novembro do ano passado.

Com vídeos sobre ir no cabeleireiro e divas pop como Taylor Swift, o snapchater (nome dado às pessoas influentes na rede social) acabou conquistando não só o público que usa o aplicativo, mas também os fãs de Instagram e Facebook. Isso para não falar na amizade de outras celebridades. “Tenho fãs de todas as idades. Da Gabriela Pugliesi até a Larissa Manoela”, afirma a celebridade. “E eu não estou mentindo!”

Quem também faz sucesso na rede é Jude Paulla, que trabalha como DJ, jornalista, assessora pessoal e de figurino da cantora Preta Gil. Aos 28 anos, ela viu que o app era uma grande sensação entre jovens e passou a enxergar a rede de outro modo.

“Em uma viagem para Nova York, fui a um show com meu amigo Hugo Gloss e vimos que o Snapchat era febre entre os americanos”, afirma a snapchater. “Comecei a postar de vez em quando, até que a Preta viu um vídeo meu, achou engraçado e me aconselhou a apostar nisso.”

Entre a intimidade de seu dia a dia e os bastidores do mundo das celebridades, Jude alcança até 120 mil pessoas por vídeo. Para ela, o grande atrativo do Snapchat é a “vida real”. “Você acorda descabelada e posta, se tiver triste as pessoas notam.”, diz Jude. “Não tem como usar Photoshop.”