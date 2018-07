Divulgação O Snapchat possui uma função que ajuda na redução de gastos com dados móveis. O recurso desativa o carregamento automático de histórias enquanto o dispositivo está fora do Wi-Fi. Para ativá-lo, é preciso ir em configurações, clicar em “gerenciar” e ativar o “modo de economia de dados”.

O Snapchat anunciou nesta terça-feira, 13, uma nova função muito aguardada pelos usuários: a criação de grupos. A partir desta terça, será possível criar grupos de conversa com até 16 pessoas dentro da rede social.

Para criar um grupo, você pode procurar a parte de Chat do aplicativo, e clicar no canto esquerdo superior para começar uma nova mensagem. Depois de selecionar até 16 usuários, é possível também escolher um novo nome para o grupo. Dentro da tela do grupo, será possível ver o nome de cada participante no final da tela.

Assim como acontece em outras mensagens do Snapchat, conversas feitas num grupo serão deletadas após 24 horas. Também será possível mandar stickers, bitmojis e mensagens de áudio e vídeo dentro do aplicativo.

Outro modo de acessar grupos é depois de criar um snap. Quando você começar a selecionar os nomes de usuários para quem quer enviar o snap, verá um ícone de grupo no canto superior direito da tela.













Criatividade. O aplicativo também lançou novas funções criativas: será possível, por exemplo, cortar apenas um pedaço de uma imagem de ícone para adicioná-la aos seus stickers – por enquanto a função está disponível apenas no iOS e chegará em breve ao Android.

Outra novidade é a integração do Snapchat com o Shazam, aplicativo que se tornou famoso por identificar qualquer música com apenas alguns segundos de áudio. A partir da nova atualização, os usuários do Snapchat poderão usar o Shazam para descobrir que música está tocando em um snap de seus amigos.