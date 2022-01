Pixabay Há muitas opções de telescópios com preços acessíveis para os entusiastas do espaço

Por um lado, o espaço é para todos. Por outro, ele não é. Vimos isso claramente no ano passado, em que bilionários embarcaram em viagens para além da Terra.

Richard Branson, fundador da Virgin Galactic, e Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, se lançaram em foguetes de suas próprias empresas espaciais. Já o bilionário japonês Yusaku Maezawa comprou todos os assentos em um voo comercial da SpaceX para a Lua previsto para 2023.

Algumas pessoas veem essas viagens como um pequeno passo para os bilionários, mas um grande salto para a humanidade, já que analisamos nossas chances como espécie interplanetária. Outras, porém, consideram os passeios inapropriados, tendo em vista que o restante de nós está preocupado com causas mais urgentes como a fome.

Fundar um império de companhias aéreas ou uma gigante do comércio eletrônico não são as únicas maneiras de chegar ao espaço. Você poderia dedicar sua vida ao treinamento para ser astronauta, participar de um campo de treinamento para turistas espaciais ou juntar-se a centenas de milhares de pessoas em um sorteio, como aquele organizado por Branson para ganhar um lugar em um dos próximos voos comerciais da Virgin Galactic.

Geoff Clayton, professor e astrônomo da Universidade do Estado da Louisiana, escolheu uma terceira opção quando, depois de participar de um sorteio para ganhar um lugar no voo espacial comandado pelo bilionário Jared Isaacman, não levou o prêmio.

“Quando tinha oito anos, decidi que queria ser um astrônomo”, disse ele. “Eu adoraria ir para o espaço, apenas não tenho dinheiro suficiente para isso ainda.”

Em sua pesquisa, Clayton se concentra em partículas minúsculas e dispersas de poeira espacial – ou, como ele diz, “quase nada”. Mas a melhor maneira de descrever sua relação com o espaço seria “amor”, afirmou. Sua curiosidade favorita sobre o espaço? Cada átomo dentro do corpo humano foi, em algum momento, parte de uma estrela distante.

Clayton (e o restante de nós) talvez não tenha o que é preciso para se tornar um líder da indústria. Mas, como ele diz aos 300 alunos em sua aula de introdução à astronomia, há muitas maneiras de aproveitar o cosmos em seu próprio quintal. Pedi a ele e a alguns outros especialistas espaciais algumas dicas para contemplar o espaço enquanto nossas contas no banco não atingem os dez dígitos.

Melhore a visão com binóculos

Há muitas opções de telescópios com preços acessíveis para os entusiastas do espaço, disse Diana Hannikainen, editora de observação da revista Sky & Telescope. Mas a maioria das famílias não precisa gastar nada para conseguir uma visão melhor do céu à noite. Apenas desenterre aqueles binóculos guardados em alguma gaveta e vá em frente. Você ficará surpreso com o que consegue ver com eles, afirma Diana.

A maioria das pessoas pode contar cerca de seis ou sete estrelas no aglomerado das Plêiades a olho nu. Ao usar seus binóculos, você ficará “boquiaberto” com todos os novos detalhes, disse ela. Depois, dê uma olhada nos penhascos em nossa Lua e até mesmo nas luas de Júpiter em uma noite com o céu limpo.

Use um aplicativo de observação de estrelas para se orientar

Os cientistas calculam que existam aproximadamente 10 mil estrelas visíveis no céu à noite – o que, para os amadores, é demais para observar sem qualquer ajuda.

Os aplicativos de observação de estrelas dão orientações de como encontrar constelações, planetas e até mesmo galáxias distantes. Tudo que você precisa fazer é segurar seu celular em direção ao céu. Alguns, como o Star Walk, oferecem informações extras sobre o que você está olhando. Aprendi por que Netuno é azul (metano) e vi uma galeria de fotos de grandes telescópios.

Os especialistas também recomendaram o SkySafari, SkyView e Stellarium como os melhores aplicativos para observar as estrelas.

Torne-se um astrofotógrafo

Como gerente do Observatório Astrofísico Wallace, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Tim Brothers costuma trabalhar com equipamentos complicados para tirar fotos do espaço que ajudem em pesquisas. Mas algumas das melhores imagens que já conseguiu foram tiradas com seu celular, afirmou.

Se você tem um iPhone 13 Pro Max ou um Google Pixel, ou modelos posteriores, seu celular vem com uma opção de astrofotografia para tirar fotos do céu à noite.

Inspire-se baixando o aplicativo oficial da NASA, selecionando a aba “imagens” e, em seguida, o menu de três linhas no canto superior direito.

Depois, selecione “melhor avaliação geral”. Isso vai fazer com que você veja as fotos do espaço que outras pessoas deram as maiores classificações desde que o aplicativo foi criado, explica o gerente de projeto do aplicativo na NASA, Jerry Colen. A maioria das pessoas é atraída pelas fotos de estrelas e outros corpos celestes, disse ele, enquanto Colen prefere fotos de astronautas e passeios espaciais.

Não fique grudado na tela do celular

Seu smartphone é uma ferramenta útil para observar as estrelas. Mas a luz azulada da tela pode acabar com o clima. A iluminação nessa extremidade do espectro de cores interfere em nossa visão e torna mais difícil ver a luz que vem do céu.

“Leva cerca de 30 a 40 minutos para sua visão se ajustar completamente ao escuro, então, assim que você olha o celular, essa conta é zerada de novo”, disse Brothers.

Ele recomenda usar o aplicativo de observação das estrelas em ambientes fechados para se orientar e, em seguida, sair de casa sem o telefone. Se precisar levar o celular, coloque-o no modo noturno ou vermelho para evitar os efeitos da luz azul (em um iPhone, vá para Configurações – Tela e brilho – Modo Noite - Ativar manualmente até amanhã). Pegue um cobertor e uma bebida quente e aproveite o momento de paz e tranquilidade enquanto as estrelas começam a surgir no seu campo de visão.

Cole nos 'nerds' que curtem o espaço

Dependendo de onde você mora, provavelmente há algum clube de astronomia amador por perto. Se você está pronto para dedicar algum tempo e dinheiro à observação, compre um telescópio de preço acessível e junte-se ao grupo. Mas também há a opção de absorver alguns conhecimentos sobre o espaço com os "nerds" sem precisar comprar nada.

Encontre o site do clube e cheque a seção de “divulgação”, sugeriu Diana, da Sky & Telescope. A maioria dos clubes organiza noites de astronomia para amadores, onde entusiastas montam seus equipamentos e os apontam para diferentes pontos no céu noturno. Os visitantes podem caminhar entre os telescópios, observando as vistas e aprendendo com pessoas reais. Essa também é uma boa atividade para as famílias, observou a editora.

“Astrônomos amadores adoram compartilhar sua paixão pelo céu com as pessoas, então não precisa ficar tímido se houver um evento de divulgação científica organizado por amadores”, disse Diana. “Eles mal podem esperar para mostrar a você o que eles amam tanto no céu”.

Os planetários e os museus de ciência também organizam eventos temáticos a respeito do espaço para a comunidade. Dê uma olhada nas agendas deles para ficar sabendo dos próximos eventos de observação para quando houver um eclipse ou um cometa passando.

Fique de olho no calendário do cosmos

Quer testemunhar um acontecimento no espaço, mas não tem certeza de quando eles acontecem ou de onde são visíveis? Abra o app da NASA, selecione o símbolo do menu de três linhas no canto superior direito e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo quando houver a chance de ver de relance a passagem da Estação Espacial Internacional – você também pode se inscrever para receber mensagens de texto nesse mesmo local.

Para saber quando esperar fenômenos interessantes, como meteoros, verifique os calendários em aplicativos de observação de estrelas, como o Stellarium e o Star Walk.

Quando você for olhar esses apps, baixe também o Spacecraft AR do Laboratório de propulsão a jato da NASA. Nele você pode ver modelos de realidade aumentada de diferentes partes do sistema solar e projetá-los em qualquer superfície plana. Faça o movimento de pinça com os dedos para movimentá-los e para aumentar ou diminuir o zoom. E se quiser saber para que eles servem, selecione a interrogação.

Veja como estava o céu na noite em que você nasceu

O céu noturno está sempre mudando. Viaje no tempo com a ferramenta de astronomia online do Stellarium e veja como era o cosmos da Terra na noite em que você nasceu, antes de conhecer seu parceiro ou parceira ou quando seus ancestrais estavam em um continente diferente.

Basta visitar o site do planetário e clicar na data e hora no canto inferior direito. Depois, marque qual momento da história você gostaria de visitar. Clique no botão “próximo”, no canto inferior esquerdo, para escolher um local no globo.

Antes de deixar o site, dê uma olhada na aba “Planetas hoje à noite”, no menu à esquerda. Ele irá preparar sua observação das estrelas, mostrando quais corpos celestes são mais fáceis de ver de onde você mora.

Reflita sobre os mistérios do universo

Os aplicativos e as excursões tornam mais fácil apreciar os aspectos do céu noturno que geralmente passam despercebidos. Mas também já vale a pena sair de casa, olhar para as estrelas e pensar sobre si mesmo. Talvez seus problemas pareçam menores.

“Nosso mundo é esse frágil, pequeno ecossistema movendo-se em torno dessa estrela normal em uma galáxia normal que é uma entre milhões e milhões de outras galáxias – talvez devêssemos repensar nossos comportamentos em relação aos nossos vizinhos”, disse Diana.

Ou, melhor ainda, talvez você seja arrebatado por uma ideia de negócio que valha um bilhão de dólares./TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA