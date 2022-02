The New York Times SpaceX perde satélites para tempestade geomagnética

Na semana passada, a SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, realizou o lançamento de 49 satélites ao espaço. Porém, a empresa perdeu quase todos: uma tempestade magnética atingiu 40 desses equipamentos.

O fenômeno que destruiu os aparelhos acontece quando a atmosfera esquenta e aumenta sua densidade, “puxando” qualquer coisa que esteja em sua órbita. Os satélites afetados pela tempestade devem reentrar ou já podem ter reentrado o planeta. Inicialmente, os aparelhos estavam programados para evitar esse tipo de evento, porém, segundo a SpaceX, eles não conseguiram realizar as manobras de segurança a tempo.

Segundo a empresa, os satélites foram afetados no dia seguinte ao lançamento, e não oferecem risco para a Terra. Por padrão, os equipamentos se localizam em órbitas mais baixas para que, em casos raros nos quais eles não passam pelas verificações preliminares do sistema, entrem em modo de segurança. Isso é feito para que eles não atinjam órbitas altas e se tornem lixo espacial.

Em seu site, a SpaceX disse: “Os satélites lançados na quinta-feira, 3, foram significativamente impactados por uma tempestade geomagnética na sexta-feira, 4. Análises preliminares mostram que o aumento do arrasto nas baixas altitudes impediu que os satélites saíssem do modo de segurança para iniciar as manobras de elevação da órbita e reentraram a atmosfera da Terra.”

É possível que os equipamentos já tenham reentrado na atmosfera sobre o Caribe recentemente. Câmeras que monitoram os céus de Porto Rico, da Sociedad de Astronomia del Caribe, captaram o que parecem detritos espaciais.

Os satélites lançados tinham como objetivo fornecer internet como parte do projeto Starlink, que consiste em transmitir internet em alta velocidade por meio de vários satélites em órbita.

Essa não é a primeira perda de equipamentos da SpaceX. Em fevereiro de 2015, a empresa realizou um lançamento de um foguete como parte de uma missão para enviar o satélite meteorológico DSCOVR ao espaço, mas ele ficou abandonado lá.

Depois de passar sete anos vagando pelo espaço, o foguete deve atingir a Lua nas próximas semanas, de acordo com dados coletados por astrônomos. A informação foi publicada inicialmente no site americano Ars Technica.