Spotify enfrenta instabilidade nesta segunda

O Spotify enfrenta instabilidade na tarde desta segunda, 2. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas no Spotify Web, versão do tocador que funciona no navegador de internet. Em várias mensagens, diziam que não era possível acessar o serviço.

Embora o volume seja baixo, o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, registrou aumento aumento de reclamações. Os relatos de instabilidade aumentaram a partir das 13h30 (horário de Brasília) A empresa ainda não se manifestou sobre o problema.

Atualmente, a empresa tem 125 milhões de assinantes em todo o mundo.

nao consigo entrar no spotify pelo web player — well qualified to represent the L.B.C. (@carlyjr_) March 2, 2020