Spotify Stories do Spotify já está disponível no Brasil em algumas playlists

Sim, os Stories também vão te acompanhar enquanto você escuta música. O Spotify anunciou nesta segunda-feira, 30, que vai testar o recurso em algumas playlists da plataforma, disponíveis já nesta semana. Apesar de não informar em que países a novidade será implementada, os Stories do Spotify já podem ser vistos no Brasil.

O recurso ficará disponível em um ícone redondo — semelhante ao Instagram — na descrição de cada playlist e, ao clicar, vai exibir vídeos curtos com mensagens de artistas e curiosidades sobre as músicas, também semelhante a um recurso que o stream possui na reprodução de músicas. Por enquanto, o recurso pode ser visto somente em algumas playlists selecionadas. Uma das mais famosas, com músicas natalinas — chamada Christmas Hits — traz mensagens de Jennifer Lopez e Kelly Clarkson.

Ao site Engadget, a empresa afirmou que o teste não garante que a ferramenta vai ficar disponível permanentemente na plataforma e que quer observar se a novidade terá influência na experiência do consumidor da plataforma de streaming.

“No Spotify, conduzimos rotineiramente uma série de testes em um esforço para melhorar nossa experiência do usuário”, disse um porta-voz. “Alguns desses testes acabam abrindo caminho para nossa experiência de usuário mais ampla e outros servem apenas como um aprendizado importante. Não temos mais notícias para compartilhar sobre planos futuros neste momento”.

Para checar os novos Stories do Spotify, é preciso ter a versão atualizada do aplicativo, que pode ser encontrado na App Store, da Apple e na Google Play Store, em celulares com sistema operacional Android.