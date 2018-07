The New York Times Presidente dos EUA, Barack Obama

Se o Presidente dos EUA Barack Obama ainda está pensando no que fazer quando deixar seu cargo na próxima semana, ao menos ele já tem uma proposta de emprego – do Spotify.

Líder global no mercado de streaming de música, o Spotify divulgou na segunda-feira, 9, uma nova vaga chamada "Presidente das Playlists" – entre as exigências, estava a busca para alguém com "pelo menos oito anos de experiência governando uma nação respeitada".

Se a pista já parece dada por essa descrição, que tal olhar outros requisitos para o cargo, que deverá ser exercido em Nova York? "Precisamos de alguém com espírito de equipe, excelente ética de trabalho, uma atitude quente e amigável e um Prêmio Nobel da Paz", dizia o anúncio.

A empresa disse que as tarefas do Presidente das Playlists poderiam ser executadas com canções para "jogar frisbee com seus amigos" ou se preparar para um discurso sobre "uma legislação de saúde que tem um nome parecido com o seu" – uma clara referência ao Obamacare.

A vaga foi revelada por ninguém menos que o presidente executivo do Spotify, Daniel Ek, em sua conta no Twitter, depois que Obama fez uma piada sobre trabalhar na empresa.

Natalia Brzezinski, mulher do ex-embaixador dos EUA na Suécia Mark Brzezinski, disse no Instagram que Obama comentou que uma de suas viagens favoritas na presidência foi uma visita a Estocolmo.

E o presidente também fez uma confissão: "'Ainda estou esperando meu trabalho no Spotify. Porque eu sei que vocês todos amaram minha playlist", teria dito o presidente, que lançou por dois verões seguidos listas de suas músicas favoritas dentro do serviço de streaming, com foco em gêneros como soul e jazz.