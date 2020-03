Chris Ratcliff/Bloomberg Spotify ganha versão para crianças

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 17, um novo serviço no Brasil da sua plataforma de streaming, e essa é só para os baixinhos: o Spotify Kids. Em versão de testes, a novidade está disponível somente para assinantes do plano Premium Família e tem conteúdo voltado para crianças de três anos ou mais.

Colorido e cheio de figuras do mundo infantil, o Spotify Kids é uma conta separada da dos pais mas que pode ser administrada por eles. Segundo a empresa, o conteúdo passou por uma curadoria para colocar no ar as melhores opções para os pequenos, desde musicais da Disney até canções de ninar.

Nas contas, os pais ainda podem escolher entre duas categorias de conteúdo: “áudio para crianças mais novas" ou "áudio para crianças mais velhas”, de acordo com o que representar melhor o interesse e faixa etária dos filhos.

A empresa afirmou, ainda, que o caráter beta do aplicativo é uma forma de testar a experiência com pais e filhos, e de avaliar os métodos de segurança e privacidade da versão. Para os assinantes do plano Spotify Premium Família, o novo aplicativo já está disponível para download para Android e iOS.