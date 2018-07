Dado Ruvic/Reuters Spotify sobre capital nos EUA com ações negociadas a US$ 132

O Spotify está testando o uso de assistente virtual que permitirá o uso do aplicativo por comando de voz, disse o site especializado em tecnologia TechCrunch. A funcionalidade está disponível apenas para alguns usuários, mas a base de testes deve se expandir nos próximos meses.

A novidade permite que usuário faça pesquisa de músicas, álbuns, artistas e playlists apenas com o comando de você. Para isso, basta pedir que o Spotify “Toque as Descobertas da Semana” ou “A playlist de música pop” que o assistente começa a tocar a música escolhida.

Sem dar muitos detalhes, um porta-voz da empresa confirmou ao TechCrunch que este é “apenas um teste, por enquanto”, mas que a empresa dará mais detalhes ao público em breve.

A funcionalidade tornará mais fácil usar o aplicativo quando o usuário estiver usando fones de ouvindo com microfone, quando não estiver segurando o smartphone ou ainda usuários com mobilidade motora reduzida.

A assistente também poderá ser usada para que o Spotify desenvolva sua própria interface de voz para caixas de som inteligente, uma possível concorrente da Siri, do HomePod da Apple, do assistente do Google para o Google Home ou ainda do Alexa da Amazon.

Momento. A novidade surge meses antes do Spotify fazer sua abertura de capitais na bolsa de valores. A empresa decidiu optar por uma listagem direta, ao invés de uma oferta pública inicial (IPO) tradicional.

A empresa quer faturar US$ 1 bilhão com a venda de ações em abril. A expectativa é que os papeis comecem a ser vendidos em abril.