The New York Times Serviços de internet da Starlink terão alta por conta da inflação

Por meio de comunicado oficial da empresa nesta terça-feira, 22, a Starlink, empresa de satélites de Elon Musk, vai aumentar os preços de seus pacotes de serviço de internet e dos equipamentos de conexão. A razão, segundo a nota, é que isso está sendo feito para acompanhar o nível da inflação.

Todos os assinantes dos EUA receberam um e-mail afirmando que suas assinaturas teriam um valor reajustado por conta da alta do gás e gasolina no mundo inteiro. Com o aumento, as assinaturas, que eram vendidas por US$ 100, agora custam US$ 110. No Brasil, o preço ainda não foi atualizado, mas antes do reajuste o serviço custava R$ 530, incluindo impostos.

Já o kit Starlink que contém antena, roteador Wi-Fi, fonte, cabos e uma base, passai de US$ 500 para US$ 600. Por aqui, o kit teve um aumento de R$ 330 e vai de R$ 2.670 para R$ 3 mil. No e-mail foi dito que mesmo quem já assinou o pacote antes da alta na inflação terá que pagar uma taxa extra.

A empresa de Musk disse, ainda, que haverá reembolso para aqueles que receberam equipamentos há no máximo 30 dias, mas para aqueles que querem cancelar o serviço depois deste período, é possível receber apenas um valor de US$ 200.

Nas últimas semanas, Elon Musk reclamou sobre a alta da inflação e como ela prejudicava a procura por matéria prima para a fabricação de produtos em suas empresas, Tesla e SpaceX. A Starlink, um braço da empresa de turismo espacial de Musk, liberou a reserva de seus pacotes de internet via satélite para o Brasil em 2022 com a permissão da Anatel de explorar seus serviços no país até 2027.