Thomas White/Reuters Stories do Insta estão aparecendo no Face

O plano de Mark Zuckerberg de integrar todas as suas plataformas numa espécie de Megazord das redes sociais não é nova - desde o ano passado, o líder do Facebook fala de suas intenções. Agora, ele parece ter dado um novo passo. Segundo o site The Verge, alguns dos usuários do Facebook conseguem visualizar diretamente na plataformas os Stories do Instagram.

A diferença entre os Stories do Facebook e do Instagram é apenas a cor do círculo em volta da imagem. Os Stories do Facebook mantêm o azul, enquanto os do Instagram mantêm o tradicional rosa. Segundo Matt Navarra, comentarista de redes sociais nos EUA, a empresa afirmou tratar-se de um teste pequeno, que terá seus resultados avaliados.

Não é qualquer um, porém, que consegue visualizar esses Stories. Primeiro, o dono do material precisa ter sua conta do Instagram vinculada à do Facebook. Além disso, apenas os seguidores de um perfil nas duas plataformas seria capaz de visualizar os Stories - a ideia seria conservar as preferências de privacidade do usuário.