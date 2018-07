Reuters Eleitores rejeitam 'reforma' na Suíça

Eleitores suíços aprovaram em um referendo neste domingo, 25, a lei que autoriza o serviço secreto do país a ouvir as comunicações telefônicas e vigiar as atividades na internet, segundo os primeiros resultados apurados.

O “Sim” obteve 66% dos votos totais, de acordo com a rede de televisão do país. Pesquisas anteriores ao referendo já previam a vitória do “Sim”, que ficaria entre 53% e 58% do total de votos.

A lei foi aprovada pelo parlamento em 2015, mas uma coalizão integrada pelo Partido Socialista, os Verdes e Partido Pirata conseguiu as assinaturas necessárias para organizar um referendo a fim de derrogar a lei considerada perigosa para as liberdades públicas dos habitantes.

Na Suíça, até o momento, serviços secretos da Confederação Helvética só podiam juntar as informações de domínio público ou em poder de outras autoridades.A partir de agora, eles poderão, em determinadas condições, vigiar de forma preventiva correspondência e comunicações telefônicas de particulares, além de atividades na internet e em redes informáticas.