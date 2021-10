Dado Ruvic/Reuters Veja como apagar suas contas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp

Apagão das redes sociais, denúncias de negligência na administração das plataformas e crise quanto à transparência: os últimos dias não têm sido fáceis para o Facebook (que é dono também o WhatsApp e o Instagram). Pior ainda para os usuários, que passaram novamente a se sentirem expostos e violados. Tudo isso já faz muita gente pensar em abandonar os domínios de Mark Zuckerberg.

A tarefa não é difícil, mas excluir totalmente as contas nesses serviços nem sempre significa apagar todas as informações deixadas nelas. Então, o Estadão reuniu este pequeno guia para não apenas deletar de vez as contas nas redes do Facebook, mas também deixar o menor número de informações possíveis para trás. Confira!

Como deletar o Facebook

Para apagar sua conta no Facebook primeiro é preciso fazer login em seu perfil. Caso queira realizar o procedimento pelo celular ou ir direto para a página de exclusão, acesse este link. No desktop, é possível acessar essa página pelo menu superior da plataforma.

Procure pelo último ícone à direita, entre em “Configurações e privacidade” e depois “Configurações”. No menu da nova página aberta, clique em “Suas informações no Facebook”. Na tela central, selecione “Desativação e exclusão”. Nesse momento você verá as opções de “desativar” ou “excluir” a conta.

A desativação significa que ninguém mais poderá ver seu perfil, mas algumas informações, como mensagens enviadas a amigos, ainda podem ficar visíveis. Também há chances de seus contatos continuarem vendo seu nome na lista de amigos deles. Você ainda poderá conversar com as pessoas no Messenger e reativar a conta a qualquer momento, sem que haja perda de mídias.

Já a exclusão significa que não será mais possível recuperar o acesso à plataforma. As mídias e as páginas que somente você controla serão excluídas. Por isso, é aconselhável baixar esses arquivos antes da exclusão. Um procedimento rápido pode ser feito em “Configurações e privacidade” clicando em “Suas informações” e, em seguida, em “Baixar suas informações”.

Mesmo apagando a conta, seus amigos no Facebook ainda poderão ter acesso às mensagens que enviou a eles. A plataforma dá 14 dias de tolerância antes de excluir totalmente o perfil e a solicitação de exclusão será cancelada se for feito um login durante esse período.

Como deletar o Instagram

Para apagar seu Instagram, o próprio aplicativo da rede social não será muito útil. Como uma ferramenta de segurança, a opção de “deletar” exige que seja acessada a página de suporte da plataforma em um navegador.

Mas, antes de aposentar seu aplicativo, é possível usá-lo para salvar os dados da conta. Para isso, acesse o menu superior direito em seu perfil (simbolizado por três tracinhos) e clique em “Configurações”. Em seguida, vá na opção "Segurança" e, então, selecione “Baixar dados”.

Para dar seguimento à exclusão do perfil, acesse o site. Nele, faça login com sua conta do Instagram e depois selecione o motivo para apagar o perfil. Na tela seguinte, confirme sua senha e clique na opção "Excluir + nome da conta".

Com esse procedimento, as informações da conta serão apagadas após uma data estabelecida e seu perfil não ficará mais visível na plataforma. O nome de usurário que utilizava também se tornará disponível para que outros perfis adotem.

Assim como ocorre com o Facebook, também é possível desativar o perfil no Instagram temporariamente, sem exclui-lo. Para isso, acesse este outro link.

Como deletar o WhatsApp

Para apagar sua conta no WhatsApp é preciso abrir o aplicativo e selecionar o menu (caracterizado pelos três pontinhos no Android e pelo ícone “Ajustes” no iOS). Clique em “Configurações”, acesse o item “Conta” e, então, “Apagar minha conta”.

Em seguida, será necessário inserir seu número de telefone no formato internacional completo e selecionar “Apagar minha conta”. Por fim, indique o motivo pelo qual você está apagando sua conta e clique no definitivo “Apagar minha conta”.

Ao deletar a conta pessoal do WhatsApp, todo o seu histórico de mensagens e os backups automáticos das suas conversas também poderão ser excluídos automaticamente. Por isso, caso queira guardar alguma informação, é aconselhável que faça um backup completo.

Com a exclusão, seu número de telefone também não estará mais associado ao WhatsApp e sua conta será removida das listas de favoritos do WhatsApp de seus amigos. Caso participe de grupos, também será removido dos chats coletivos de forma automática.

Excluir sua conta, porém, não significa apagar as mensagens que foram enviadas aos seus contatos do WhatsApp, já que seus amigos ainda terão acesso aos conteúdos que foram trocados. Vale lembrar também que a ação de excluir sua conta não pode ser desfeita e, por isso, não é possível recuperar uma conta do WhatsApp que foi apagada.