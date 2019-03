EFE/Jim Hollander Faixa está em cruzamento central de Tel Aviv.

Quem nunca chegou perto de se envolver num acidente de trânsito porque estava com a cara grudada no celular que atire a primeira pedra. Capital dos negócios em Israel, a cidade de Tel Aviv quer acabar com esse risco: para remover de suas vias os “zumbis dos smartphones”, o município instalou no chão de uma calçada central da cidade tiras de LED, que ficam vermelhas e verdes, como um semáforo. Assim, quem estiver com o celular na mão poderá saber se deve atravessar as ruas mesmo sem olhar para os lados.

“Não podemos forçar as pessoas a tirar os olhos do celular, mas podemos colocar as ruas em seus olhos”, disse Tomer Dror, chefe de gerenciamento de tráfego de Tel Aviv. Por enquanto, o programa está só em um cruzamento, mas pode ser expandido para outras ruas da cidade.

Até aqui, usuários têm elogiado a iniciativa. “Como alguém viciado no meu celular, posso andar sem hesitação. É uma ideia que vai reduzir o número de acidentes”, disse Shai Levi. Outra pedestre, Haley Danino, trouxe preocupações. “É triste que tenhamos chegado a esse ponto.” Nem todos, porém, viram utilidade na inovação. Alex Shneider, de 32 anos, atravessou um cruzamento com sinal verde para os veículos e nem viu o sinal. “Estava muito ocupado no celular e não consegui prestar atenção”, disse.