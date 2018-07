REUTERS

O aplicativo de mensagens Telegram, muito conhecido pelo sistema de criptografia, alcançou a marca de 100 milhões de usuários ativos por mês. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 23, pelo fundador do aplicativo, Pavel Durov, durante um painel da Mobile World Congress 2016 (MWC), feira de tecnologia móvel que acontece esta semana em Barcelona.

Os números do aplicativos de mensagem surpreenderam, já que o Telegram conquistou 38 milhões de usuários desde maio do ano passado, quando havia revelado suas últimas estatísticas. Com isso, a companhia está ganhando cerca de 350 mil usuários diários e ainda registra a troca de mais de 15 bilhões de mensagens diárias – em maio de 2015, eram 2 bilhões de mensagens por dia.

“Estamos orgulhosos por apresentarmos um crescimento totalmente orgânico. Não temos orçamento de marketing. Não gastamos recursos comprando anúncios para promover o Telegram”, disse Pavel, durante sua apresentação na MWC.

Apesar do crescimento do Telegram, o aplicativo ainda está muito atrás do WhatsApp, seu principal rival, que já conta com mais de 1 bilhões de usuários ativos por mês. Outro rival, o Facebook Messenger tem 800 milhões de usuários ativos mensalmente. No Brasil, o Telegram registrou um grande crescimento no número de usuários após uma ordem judicial que tirou o WhatsApp do ar em dezembro de 2015.