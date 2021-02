Ilya Naymushin/Reuters O processo foi aberto por uma associação de Israel chamada ZIRA, que representa órgãos antipirataria no país

A justiça isralense proibiu nesta semana que o Telegram mantenha ferramentas de compartilhamento de conteúdo pirata na plataforma. Conhecido por agrupar diversos canais de séries, filmes e música, o app perdeu um processo no país e foi condenado a pagar uma indenização de cerca de US$ 165 mil.

O processo foi aberto por uma associação de Israel chamada ZIRA, que representa órgãos antipirataria no país. A ação estava na justiça desde fevereiro do ano passado e já tinha condenado o Telegram a remover grupos que compartilhavam esse tipo de conteúdo no país. O aplicativo afirmou que concordou "em bloquear os canais ou forçar os administradores a remover o conteúdo denunciado imediatamente”, em agosto de 2020.

Ainda assim, a ação afirmava que o Telegram não estava fazendo o suficiente para impedir que o conteúdo fosse compartilhado na plataforma, infringindo, assim, direitos autorais. Agora, com a decisão judicial, o app pode voltar a bloquear canais e mensagens que se enquadrarem na violação das leis de transmissão de conteúdo ilegal.