Reuters

Determinado pela Justiça de São Paulo, o bloqueio do WhatsApp levou muitos brasileiros a outros serviços de mensagens instantâneas. O efeito migratório foi observado com mais intensidade no aplicativo Telegram, que recebeu mais de 5,7 milhões de novos usuários do Brasil até a noite de ontem.

Para acessar o Telegram pela primeira vez, o usuário precisa inserir um código de confirmação, que deve ser recebido por mensagem de texto enviada automaticamente. No entanto, o inesperado volume de novos usuários sobrecarregou o sistema de envio de mensagens de texto. Alguns usuários tiveram de esperar até duas horas para receber o código. O Telegram corrigiu o problema em algumas horas, após reclamações dos usuários.

“Aguardem, nossos códigos estão chegando! Estamos trabalhando para acomodar esse tráfego louco”, escreveu a empresa em sua conta no Twitter, meia hora depois de as operadoras desativarem o WhatsApp. Com base nos horários das publicações informando a quantidade de cadastrados, é possível estimar que a plataforma ganhou 66 contas novas por segundo.

Não é a primeira vez que o aplicativo se beneficia de uma ordem judicial contra o WhatsApp. Em fevereiro deste ano, a Justiça do Piauí ameaçou bloquear o serviço em todo o Brasil. A determinação foi suspensa antes de entrar em vigor, mas fez o Telegram ganhar 2,5 milhões de novos usuários. Outro app de mensagens, o Viber recebeu 3,5 milhões em fevereiro.

Em sua conta no Twitter, o Viber, que tem 27 milhões de usuários brasileiros, afirmou que o volume de mensagens em sua plataforma cresceu 2000% no dia de ontem, enquanto o WhatsApp esteve fora do ar. Também pelo Twitter, o ICQ divulgou que a quantidade de cadastros cresceu quatro vezes no Brasil, o que gerou sobrecarga no envio de códigos de confirmação por meio de mensagens de texto.