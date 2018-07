DIVULGAÇÃO

PC Siqueira é o que se pode chamar de um veterano do YouTube: em 2010, o paulista de 23 anos começou a fazer sucesso com vídeos no YouTube que falavam de assuntos do cotidiano, de forma crítica e pouco usual. Com seu canal MasPoxaVida, Siqueira abriu caminho para que vlogueiros, como a paranaense Kéfera Buchmann, começassem a surgir no site de vídeos.

O sucesso do youtuber, que foi um dos primeiros a alcançar a marca de um milhão de inscritos no País, foi crescendo ao decorrer dos anos – ele chegou a apresentar o PC na TV e o MTV Games, na MTV, entre 2011 e 2013. Hoje, ele é um dos principais nomes do site de vídeos no Brasil e um dos principais casos de um youtuber que conseguiu extrapolar o sucesso de seu canal para o mundo físico, lançando livros e participando de filmes. Abaixo, confira os melhores trechos da entrevista do Estado com o youtuber:

Estadão: Você acaba de chegar a 2 milhões de inscritos em seu canal. Qual é a sensação?

PC Siqueira: Minha situação é um pouco diferente. Logo que criei o canal, consegui alcançar rapidamente a marca de 1 milhão de inscritos. Fui um dos primeiros do YouTube no Brasil a alcançar essa marca, aliás. Só que pouco tempo depois, quando eu estava com pouco mais de 1 milhão de inscritos, o YouTube cresceu e ficou muito grande em todo o mundo. Já faz um tempo que não está fácil crescer no YouTube, já que são muitos canais, muitos produtores de conteúdo. Por isso, eu até digo: ter 2 milhões de inscritos no YouTube, hoje, não é grande coisa. Além disso, com o YouTube crescendo tanto, o que passa a importar mais e ficar mais em voga é a relevância do canal, o engajamento do youtuber. Não os inscritos.

Como você vê essa saída dos youtubers do espaço da web para o físico?

O ritmo dos canais no YouTube caiu nos últimos anos. Demorei muito para chegar aos dois milhões. Então, acho que é natural sair do virtual e ir para o real. E isso acaba causando o que vemos: o mundo virtual ganhando, cada vez mais, o espaço do mundo físico. É importante deixar claro também que não estamos saindo de um lugar menos importante e partindo para um mais importante. A gente pegou lugar num espaço que é tão importante quanto o ambiente digital, virtual.

Como está a sua ida para o mundo físico? Você vai lançar um livro, certo?

Não tenho muito o que contar sobre o livro para não estragar o que a gente vai mostrar em breve. Vai ser lançado até meados deste ano e a ideia é mostrar conteúdos diferentes do que a maioria dos outros youtubers apresentam. Afinal, rolou um boom aí e, se você for ver, a maioria dos best-seller hoje são youtubers. Não quero fazer a mesma coisa que eles. Quero criar um conteúdo diferente. Outra coisa que estou lançando agora é o PC no PC, que é um programa no MasPoxaVida, da rede Snack, e que é inspirado no PC na TV, o meu programa da MTV. E o programa era um sucesso: ele acabou não por causa de alguma falha no programa, mas porque a MTV não deu certo e não conseguiu segurar os pontos. O público, então, pedia a volta do programa e pensei: por que não fazer o programa no canal? E agora vamos esperar para ver qual vai ser o resultado dos vídeos daqui pra frente. Por enquanto, os vídeos normais ainda tem mais visualizações que os do PC no PC. Mas acho que, assim como na TV, os canais no YouTube demoram para criar público. Ultimamente, a questão, no YouTube, é ter paciência.

Esta ida de youtubers para o espaço físico seria reflexo de um menor ganho com o YouTube?

Com o crescimento do YouTube, muitos canais chegaram a milhões de inscritos, milhões de visualizações. Então, o YouTube não consegue separar toda a grana para esse pessoal. Por isso, o ganho de dinheiro por quantidade de visualizações caiu tanto. Para nós, o AdSense não dá mais dinheiro. Só que no meu caso, a minha fonte de renda ainda é por causa do YouTube. Eu pago todas as minhas contas por causa do que faço no YouTube, há seis anos. Só que não mais por AdSense, claro. Só por meio de publicidade no meu canal, junto com o conteúdo.

E como você espera que será o futuro do YouTube? Mais pessoas vão migrar para o mundo físico?

É difícil dizer, já que o YouTube e a internet como um todo mudam demais. Em um dia, algo está viralizando. No outro dia, a coisa que viralizou já não tem a mesma importância. Então, é importante, quando o youtuber estiver em um bom momento, saber aproveitar as oportunidades e aproveitar contatos para fazer o seu nome, continuar no mercado. E o YouTube deverá ficar cada vez maior. No futuro, todas as principais celebridades no Brasil deverão ser youtubers. Já eu quero procurar coisas diferentes, coisas novas. Quero continuar produzindo conteúdo, mesmo que não seja na frente de uma câmera. Afinal, não faço isso pela busca da fama. Vou ver as opções, no futuro, e ver o que faço.