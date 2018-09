Gregory Bull/AP Paciente com gripe é atendido nos EUA, onde a startup Kinsa diz que é capaz de prever surtos da doença

Uma empresa que fabrica “termômetros inteligentes” e faz o upload de arquivos de temperaturas corporais para seu site diz que está sendo capaz de monitorar a temporada de gripe deste ano nos Estados Unidos mais rapidamente e com detalhes geográficos mais detalhados do que as autoridades de saúde pública.

Segundo Inder Singh, fundador da Kinsa Health – a startup em questão –, a temporada de gripe deste ano, em um inverno que costuma ir de dezembro a março nos Estados Unidos, deixou os estados de Missouri e Iowa como os mais doentes do país. Para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, do governo americano, esta é uma temporada “moderadamente severa”.

Na Califórnia, foi registrado o pior surto em cinco anos, com quase 1% da população do estado exibindo sintomas de gripe em 2 de janeiro, acrescentou Singh. Em contraste, Nova York, Nova Inglaterra e o Sudeste Americano tiveram temporadas relativamente suaves até agora, mas os casos estão aumentando e devem atingir o pico em duas semanas.

Os dados de Singh mostram uma imagem diferente daquela do CDC (Centro de Controle de Doenças), que convocou uma entrevista coletiva para anunciar que a atividade da gripe estava “disseminada” em toda a região continental do país, o que é incomum. (O surto de Havaí é menor, disse a agência.) “Há muitos casos de gripe em muitos lugares”, disse o médico Daniel B. Jernigan, diretor da divisão de gripe do CDC.

As taxas de hospitalização e mortalidade, mesmo aumentando, ainda são menores do que o esperado, acrescentou Jernigan, embora a maioria dos casos desta temporada seja H3N2, em geral a variedade sazonal mais mortal.

Ao todo, 20 crianças e adolescentes já morreram por causa da gripe ou de suas consequências, mas na temporada 2014-2015 – a temporada à qual a atual mais se assemelha - matou 148. (O número final de mortes deste ano só será conhecido no verão, pois mortes por pneumonia persistente podem ocorrer até junho.)

Os dados do CDC provêm de hospitais e clínicas que relatam quantos casos de doença desse tipo eles tratam. Podem ocorrer atrasos se os estatísticos da clínica estiverem ocupados ou se os departamentos de saúde do estado não transmitirem os números rapidamente.

A Kinsa, em contraste, é capaz de detectar instantaneamente pontos de febre nos estados - ou mesmo em cidades e bairros. Mais de 500 mil famílias atualmente possuem seus termômetros orais ou de ouvido conectados ao smartphone, disse Singh, e a empresa recebe cerca de 25 mil leituras a cada dia.

(Claro, a empresa não pode medir hospitalizações, óbitos ou quais as variedades da gripe que estão circulando. Além disso, ao contrário da CDC, também não pode distinguir sistematicamente a gripe de outras doenças que causam febre.)

A tecnologia da Kinsa foi aprovada pela FDA (Food and Drug Administration) em 2014 e reuniu dados de temporadas de gripe subsequentes; a empresa espera publicar em breve um estudo realizado por especialistas externos que vão avaliar sua precisão ao medir a disseminação sazonal.

Esses especialistas, segundo Singh, verificaram que os dados eram mais precisos do que Tendências de Gripe do Google, que o Google fechou há três anos depois de não acertar o pico da temporada 2013-2014.

O Google rastreou pesquisas na Internet para termos como “gripe”, “febre” e assim por diante, mas pode ter-se enganado, por exemplo, nas buscas provocadas pela cobertura de notícias.

O aplicativo para smartphones do Kinsa usa um jogo de bolhas para atrair as crianças e tomar suas temperaturas. Se a febre é detectada, indaga aos pais sobre outros sintomas e, em seguida, oferece conselhos médicos básicos ou recomenda ao usuário que consulte um médico.

Os fabricantes de medicamentos para resfriados, desinfetantes, escovas de dentes e até mesmo suco de laranja compraram spaço para anúncios no aplicativo, disse Singh. / Tradução de Claudia Bozzo