Reprodução/YugaLabs Depois da coleção de macacos Bored Ape Yacht Club, plataforma Otherside é aposta da startup Yuga Labs para o metaverso

Lotes de um terreno virtual no metaverso foram vendidos pelo equivalente a US$ 320 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) no sábado, 30. Segundo a Bloomberg, essa é a maior transação já realizada em criptomoedas.

A operação foi conduzida pela companhia Yuga Labs, criadora da famosa coleção de artes de macacos em NFT (formato que garante o registro de autenticidade de bens digitais), a Bored Ape Yacht Club. Em março passado, a companhia levantou uma rodada de investimento de US$ 450 milhões, liderada pela firma Andreessen Horowitz (conhecida por já ter investido no Facebook e Twitter).

Agora, depois dos macacos, a Yuga Labs quer entrar no metaverso com um jogo interativo, onde cada jogador pode ter o seu terreno para interagir com outros usuários. Até agora, o nome do game é Otherside e não há data de lançamento anunciado.

No leilão de sábado, cada lote teve preço equivalente a cerca de US$ 5,8 mil, de acordo com o câmbio de sábado do dólar para a criptomoeda ApeCoin, criada pela própria Yuga Labs. Ao todo, foram vendidos 55 mil pedaços de terra virtual, batizados de Otherdeeds. Além desses lotes, outros 45 mil terrenos foram distribuídos para funcionários da Yuga Labs, como desenvolvedores.

Embora a compra de um terreno digital possa parecer uma loucura, os sistemas pelo qual as transações eram registradas enfrentaram congestionamento. Além disso, negociações envolvendo terrenos digitais não são uma novidade: em novembro passado, pedaços do espaço digital Decentraland foram vendidos por US$ 2,4 milhões, em transação que também envolveu NFTs e criptomoedas. Antes disso, em junho do ano passado, áreas no Decentraland foram vendidas por cerca de US$ 913,2 mil.